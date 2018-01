Sánchez avisa que el president no pot ser «inconstitucional»

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va avisar ahir que la legislatura a Catalunya que s'obrirà després de les eleccions del 21-D «no pot estar liderada per un president inconstitucional» perquè aquesta legislatura haurà de ser constitucional i per respectar la Constitució i l'Estatut.

Sánchez va fer aquesta reflexió a l'inici de la seva intervenció a l'assemblea oberta a la ciutadania que va celebrar-se al barri madrileny d'Hortaleza per parlar del futur de les pensions. Es tracta de la segona assemblea d'aquest tipus en què participa, després de l'organitzada el dijous a Granada, i que s'anirà succeint a totes les capitals de província.

Després d'insistir que a Catalunya «no funcionarà mai la via unilateral d'independència», Sánchez va advertir que el proper cap del Govern haurà de governar «per tots els catalans», no només per a la majoria independentista que hi ha al Parlament sortit del 21-D. En el torn d'intervencions del públic, un militant va demanar a Sánchez que no torni a pactar amb la dreta, en referència al suport al 155.