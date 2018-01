Troben el cadàver d'un home al club nàutic d'Amposta

El Mossos d'Esquadra van localitzar ahir al matí el cadàver d'un home d'entre 70 i 71 anys en un embarcador del club nàutic d'Amposta. Van rebre l'avís a les 11.45 del matí i ahir a la tarda estaven investigant les causes de la mort. El dia 8 de gener passat, els Mossos van rebre l'avís de la desaparició d'un altre home a la mateix localitat, però no es pot confirmar que siguin la mateixa persona. Segons la Guàrdia Civil, la persona desapareguda el dilluns passat té 78 anys.

L'autòpsia i l'anàlisi dels efectes personals seran determinants per poder aclarir les causes de la mort així com la seva identitat. De moment, només ha transcendit que la víctima no tenia cabells.