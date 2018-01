La CUP després de la condemna de CDC: «Ara toca parlar del 4%»

La regidora de la CUP a l'Ajuntament de Barcelona, Eulàlia Reguant, ha subratllat aquest dilluns la condemna fixada per l'Audiència de Barcelona sobre CDC de 6,6 milions d'euros després de considerar que la formació és culpable de finançament irregular en el cas Palau de la Música: "A partir d'ara toca parlar de 4%".



"Les cortines de fum no serveixen. CDC condemnada: responsable d'haver-se finançat irregularment a través del Palau de la Música. A partir d'ara toca parlar del 4%", ha conclòs a través de Twitter, en al·lusió a la petició del fiscal que va considerar el Palau la canonada per la qual transitaven els diners que Ferrovial pagava a CDC a canvi d'obres públiques i que representava un 4% del projecte.



La Secció 10 de l'Audiència de Barcelona ha considerat provat que CDC va cobrar 6,6 milions d'euros en comissions irregulars a través del Palau de la Música Catalana que Ferrovial pagava en concepte de patrocinis però que arribaven al partit a canvi d'adjudicacions d'obra pública.





