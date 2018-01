El reglament no preveu el vot delegat per als diputats a presó i a Brussel·les

Els lletrats conclouen que el reglament del Parlament no preveu el vot delegat per als vuit diputats electes de JxCAT i ERC que són en presó preventiva o a Brussel·les. A l'informe d'aquest dilluns els serveis jurídics consideren que entre les causes al reglament que preveuen la delegació de vot "no sembla que n'hi hagi cap que pogués justificar-la en aquests dos supòsits". De fet, els lletrats avisen que la "incapacitat perllongada no pot ser extrapolada ni interpretada" a situacions que no facin referència a la incapacitat física i psíquica del diputat per assistir al Parlament. En qualsevol cas, admeten també que li pertoca a la Mesa d'Edat decidir finalment sobre la delegació del vot de la sessió constitutiva d'aquest dimecres. I en concret sobre els diputats electes a presó, els lletrats apunten que la interlocutòria del Suprem també posa sobre la taula una nova reforma del Reglament en un futur, "que suposi l'ampliació del concepte d'incapacitat [...] per encabir-hi una incapacitat 'legal'".