Un empresari de Terrassa mor assassinat a Mèxic

L'empresari de Terrassa S.D.M; ha estat assassinat a l'estat mexicà de Puebla, al centre del país. Els fets van tenir lloc divendres passat quan la víctima tornava en cotxe a casa amb la seva dona després de fer unes compres.

Es tracta d'un dels quatre germans propietaris de l'empresa familiar Dimasa Grup de Vacarisses, que es dedica a fabricar components de polièster pel sector industrial. Així ho han explicat fonts de la companyia que també han apuntat que la víctima era el responsable de la filial mexicana de l'empresa, anomenada Dimamex. Alhora han assenyalat que residia a Mèxic des de que l'any 2011 es va expandir el negoci al país de centreamericà.

L'assalt va tenir lloc a l'entrada del domicili de la víctima a primera hora de la tarda de divendres. El terrassenc, que anava acompanyat per la seva dona, va aturar l'automòbil perquè la porta d'accés al recinte, que és elèctrica, va encallar-se. La seva muller va baixar del vehicle per comprovar l'avaria i en aquell moment l'empresari va resultar agredit. Diverses unitats dels serveis d'emergències es van desplaçar fins el lloc dels fets però no van poder salvar-li la vida.

L'empresa familiar Dimasa Grup es va crear l'any 1986 amb l'objectiu de fabricar components de polièster per al sector industrial. Després 25 anys creixent en el seu sector, va decidir donar el pas definitiu d'internacionalització. Així, va obrir una filial productiva a Mèxic ara fa set anys que produeix equips i dipòsits de polièster i fibra de vidre per al tractament d'aigües.

Fonts de l'empresa han revelat que la víctima vivia a Mèxic des de feia anys i era el màxim responsable del negoci en aquest país. "Quan es va fundar la filial mexicana Dimamex l'any 2011 es va instal·lar allà", han indicat.