Sentència 'cas Palau': El jutge condemna a 9 anys i 8 mesos a Millet i 7 anys i mig a Montull

El jutge del cas del Palau de la Música ha fat pública aquest dilluns la sentència en la qual condemna a 9 anys i 8 mesos de presó l'expresident de l'entitat Fèlix Millet per un delicte de malversació continuada, blanqueig de capitals, tràfic d'influències i falsedat documental. L'altre gran acusat de la causa, Jordi Montull, ha estat condemnat a 7 anys i mig de reclusió pels mateixos delictes. Millet i Montull també han estat condemnats a retornar més de 10 milions d'euros a l'entitat i a la fundació de l'entitat. Llegeix la sentència íntegre del 'Cas Palau', aquí.

Per la seva banda, Gemma Montull, que va intentar arribar a un acord amb la justícia per tal de minimitzar la seva condemna, ha sigut castigada amb una pena de 4 anys, 6 mesos i 22 dies. El tribunal també ha considerat provat el finançament irregular de l'extinta CDC i haurà de retornar 6,6 milions d'euros i ha condemnat l'extresorer de la formació Daniel Osàcar a una pena de 4 anys i mig de presó.

«Enriquiment injust»



El relat dels fets provats recull que Millet i Montull "van fer front a importants despeses particulars, provocant-se un enriquiment injust" amb fons de la Fundació, l'Associació i el Consorci del Palau.

Entre aquestes despeses hi ha, per exemple, les noces de les filles de Millet el 2000 i 2002: "El total de fons de la Fundació indegudament destinats a sufragar els ostentosos enllaços de les filles de Félix Millet va ascendir a 164.269,93 euros", afirma el tribunal en la seva resolució.

I afegeix que Millet i Montull també van gastar 780.000 euros en viatges privats i més d'un milió d'euros en obres en habitatges particulars.

A més, 3,7 milions d'euros es van lliurar a tercers en paga d'adjudicacions d'obra pública en les quals van intervenir tots dos condemnats: per aquesta mediació, "Millet i Montull van percebre comissions per un import total de 3,4 milions d'euros, que es van repartir al 80-20% i que van obtenir en la seva pràctica totalitat mitjançant el cobrament de xecs".

Sis milions en parador desconegut



La quantitat de fons en efectiu que tots dos van treure dels comptes del Palau entre el 2002 i 2009 per a finalitats alienes ascendeix a 14,3 milions d'euros, dels quals "almenys set se'ls va fer seus Félix Millet, incorporant-los al seu patrimoni", i 1,3 més van ser per a Montull.

Es desconeix la destinació final de la resta de fons, que la seva summa ascendeix a 6 milions, segons la sentència, que apunta que Millet i Montull van intervenir "per a l'establiment, manteniment i funcionament d'un sistema pel qual la societat Ferrovial, mitjançant pagament de comissions a CDC, obtenia l'adjudicació de determinats concursos" públics.

La sentència absol els directius de Ferrovial



Al seu torn, el mateix tribunal ha decidit absoldre els exdirectius de l'empresa constructora Ferrovial Pedro Buenaventura i Juan Elizaga ja que considera que els delictes pels quals se'ls jutjava ja han prescrit. ambé ha estat absolta l'exdirectora general del Palau Rosa Garicano.

De totes maneres, però, el tribunal reconeix que la sentència no és ferma i que, per tant, les parts poden recórrer la sentència al Tribunal Suprem.

La sentència arriba més de vuit anys després que els Mossos d'Esquadra irrompessin a les oficines del Palau de la Música i destapessin l'espoli a les arques de l'entitat practicat durant anys pels seus dos màxims responsables.

La condemna de Fèlix Millet



A Fèlix Millet se'l condemna a 9 anys i vuit mesos de presó per un delicte continuat de malversació i apropiació indeguda, en concurs amb un delicte continuat de falsificació en document mercantil i falsedat comptable, a més de delicte continuat per tràfic d'influències, delicte de blanqueig de capitals i contra la Hisenda Pública.

Havent-li aplicat "atenuants de confessió, disminució del dany i dilació extraordinària i indeguda en la tramitació del procediment", es condemna Millet a una multa total de 4,1 milions d'euros per blanqueig de capitals i delicte contra la Hisenda Pública.

També se'l condemna a abonar al Consorci del Palau, conjunta i solidàriament amb Jordi Muntull, un total de 3,5 milions d'euros, i 6,3 més a la Fundació Privada Orfeó Català-Palau de la Música.

A més, hauran d'abonar tots dos 6,1 milions a l'Associació Orfeó Català, i un màxim d'1,5 milions per la compra-venda del local Sant Pere Més Alt.

Els altres abonaments per als quals se'ls condemna són 192.766 euros per despeses de viatges particulars i 6 milions sostrets del Palau i de l'Orfeó.

La condemna de Jordi Montull



A més de les condemnes econòmiques compartides amb Millet, Jordi Montull se'l condemna a 7 anys i mig de presó per malversació de cabals públics, falsedat documental i comptable, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i delicte contra la Hisenda Pública.

També se'l condemna a una multa de 3 milions d'euros per blanqueig de capitals i delicte contra la Hisenda Pública.

La condemna de Gemma Montull



A Gemma Montull se la condemna a 4 anys i mig i 22 dies de presó, i a 2,6 milions de multa per un delicte continuat de malversació de cabals públics i apropiació indeguda en concurs medial comesa per funcionari públic i un delicte de falsedat comptable; un altre continuat de tràfic d'influències, i un altre de blanqueig de capitals.

La resolució considera provat que Millet, Montull i la seva filla van desviar "quantitats milionàries" per a finalitats privades com obres a domicilis particulars, viatges privats, finançament de noces i compra de béns.

Els tres van arribar a un pacte amb la Fiscalia per confessar a canvi de reduir les seves penes i, de fet, el fiscal demanava per a Gemma Montull dos anys de presó: finalment se l'ha condemnada a quatre i mig, una pena que, de confirmar-se, no permet evitar l'ingrés a presó.

El tribunal, en canvi, absol l'ex-director general del Palau Rosa Garicano de totes les acusacions de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i apropiació indeguda.