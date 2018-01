Les claus de la sentència del cas Palau

La sentència pel saqueig del Palau de la Música i les comissions irregulars a CDC ha estat traslladada aquest dilluns a les parts, a les quals s'havia citat a les 9.30 hores al Palau de Justícia i que han rebut en mà la decisió.

A la sala de vistes 2 del Tribunal del Jurat s'han assegut representants de les 38 parts personades al judici, inclosos els 16 acusats, com Fèlix Millet, Jordi Montull, Gemma Montull i Daniel Osàcar, que han estat una mitja hora reunits amb el tribunal, presidit per la magistrada Montserrat Mengis d'Argemir.

Les principals conclusions de la sentència:

-El saqueig del Palau de la Música va ascendir a 23 milions d'euros destinats al benefici particular dels acusats i al pagament de comissions a CDC. Es desconeix el parador de 6 milions d'aquesta quantitat global.

-Condemnat l'expresident del Palau de la Música, Fèlix Millet, a 9 anys i vuit mesos de presó i a una multa de 4 milions d'euros pel saqueig de la institució musical. El fiscal demanava 14 anys i nou mesos.

Se li considera autor d'un delicte continuat de malversació i apropiació indeguda en concurs medial amb un delicte continuat de falsificació en document mercantil comesa per funcionari públic, delicte continuat de trànsit i un delicte de falsedat comptable, delicte continuat de tràfic d'influències, delicte de blanqueig de capitals i contra la Hisenda Pública.

-Condemnat l'exdirector del Palau de la Música, Jordi Montull, a 7 anys i sis mesos de presó pels delictes de malversació de fons públics, en concurs medial amb un delicte continuat de falsedat en document mercantil comesa per funcionari públic i un delicte de falsedat comptable; tràfic d'influències; blanqueig de capitals; i delicte contra la Hisenda Pública. El fiscal demanava 10 anys i deu mesos.

.Als dos se'ls aplica els atenuants de confessió, disminució del dany i dilació extraordinària i indeguda en la tramitació del procediment, i se'ls condemna a abonar a les diferents entitats del Palau 23 milions d'euros de manera conjunta i solidària.

-Condemnada Gemma Montull a 4 anys, sis mesos i 22 dies de presó per delicte continuat de malversació de cabals públics i apropiació indeguda en concurs medial amb un delicte continuat de falsedat en document mercantil comesa per funcionari públic i un delicte de falsedat comptable; delicte continuat de tràfic d'influències i delicte de blanqueig de capitals. A més, multa de 2.663.955,16 euros.

Després d'aconseguir els tres principals acusats un pacte amb el fiscal, ell va rebaixar les peticions inicials de condemnes de presó: per a Gemma Montull demanava dos anys, amb el que, si la condemna imposada pel tribunal es converteix en ferm, no podrà eludir l'ingrés efectiu a la presó com pretenien amb aquest acord.

-Condemnat l'extresorer de CDC Daniel Osàcar a 4 anys i cinc mesos de presó per delicte continuat de tràfic d'influències, delicte de blanqueig de capitals, en concurs medial amb un delicte continuat de falsedat en document mercantil i un delicte de falsedat comptable. A més, haurà de pagar una multa de 3.796.555,40 euros. El fiscal demanava 8 anys de presó.

-Condemnada CDC pel cobrament de 6,6 milions d'euros en comissions il·lícites de Ferrovial a través del Palau a canvi d'obra pública, i s'acorda el decomís d'aquesta quantitat en concepte de guanys obtinguts en cometre un delicte de tràfic d'influències.

Per aquests fets s'ordena a Millet el decomís de 2,8 milions i a Montull de 700.000 euros.

-Condemnats els ex-assessors fiscals del Palau: a Raimon Bergós a 2 anys de presó i una multa de 7.500 euros per un delicte de falsedat en document mercantil comesa per particular; a Santiago Llopart a 1 any i nou mesos de presó i 2.700 euros per delicte continuat de falsedat en document mercantil comesa per particular, i a Edmundo Quintana a vuit mesos de presó per un delicte contra la Hisenda Pública.

.Als tres se'ls absol de l'acusació pels delictes de malversació de cabals públics i apropiació indeguda.

-Absolts els ex-directius de Ferrovial Pedro Buenaventura i Juan Elízaga de l'acusació de delicte societari d'administració deslleial i de tràfic d'influències, en haver prescrit els delictes que els atribuïen. Pels dos, el fiscal demanava 5 anys de presó.

.No obstant això, la sentència considera provat que des de 1999 fins el 2009 Ferrovial va pagar a CDC 6,6 milions d'euros més 3,5 a Millet i Montull, a canvi d'obtenir concessions d'obra pública.

-Absolta l'exdirectora de patrocinis, màrqueting i publicitat del Palau de la Música Rosa Garicano. El fiscal demanava 3 anys i mitjà per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.

-Condemnades les esposes de Fèlix Millet, Marta Vallès, i la de Jordi Montull, Mercedes Mir, a pagar respectivament 5,2 milions i 375.000 euros, com a partícips "a títol lucratiu" dins de l'espoli del Palau de la Música.

-Les noces: El tribunal considera provat que Fèlix Millet també va pagar les noces de les seves filles Clara i Laila a càrrec del Palau i que es van celebrar en la institució musical per un import total de 164.269 euros: segons la fallada, per la de Clara es van utilitzar 51.487 euros i per la de Laila, 112.782.

-Condemna a tres exresponsables de les empreses New Letter, Mail Rent i Letter Graphic --Pedro Luis Rodríguez, Vicente Muñoz i Juan Antonio Menchén-- a 1 any i nou mesos de presó cadascun, per un delicte continuat de falsedat en document mercantil comesa per particular, i a sengles multes de 2.700 euros.

-Condemna a sengles exresponsables de les empreses Altraforma, Miguel Giménez-Salines, i Hispart, Juan Manuel Parra, a vuit mesos de presó i multa de 900 euros per un delicte continuat de falsedat en document mercantil comesa per particular.

-Absolt el publicista Marc Martí de l'acusació de falsedat en document mercantil comesa per particular en haver prescrit els fets que se li atribuïen.