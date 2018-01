Un mort i 65 ferits per un terratrèmol de magnitud 7,3 a la costa sud del Perú

El ministre de Sanitat peruà, Abel Salinas, va confirmar ahir que els 17 miners desapareguts després del col·lapse d'una galeria en una mina de la localitat de Chaparra pel terratrèmol d'ahir al matí al sud del Perú ja havien estat localitzats, i que la xifra oficial de morts havia estat revisada a la baixa, de dues víctimes a una.

L'ensorrament va tenir lloc a la mina La Estrella, després del fort terratrèmol de magnitud 7,3 d'ahir al matí a la costa sud del país.

D'altra banda, el cap de l'Institut de Defensa Civil (Indeci), Jorge Chávez, va revisar a la baixa el nombre de morts perquè no va poder ratificar, com va informar al principi, que hi havia una segona víctima mortal a Bella Unión.

«Hem estat validant la informació i encara no està confirmada l'altra víctima que havien indicat que havien trobat a Bella Unión», va dir Chávez a la radioemissora local RPP. «Oficialment només tenim un mort», va afegir, en referència a la víctima mortal identificada com a Justo Palomino Yucra, de 55 anys, aixafat per una roca a Yauca. El nombre de ferits es manté en 65, la majoria dels quals són de la província de Caravelí i a Nasca, a la regió d'Ica.



Detinguts

D'altra banda, la policia peruana va detenir ahir dos homes acusats en la desaparició de la turista hispano-equatoriana Nathaly Salazar Ayala, desapareguda des del 2 de gener passat.