Rull assegura que és «perfectament legal» investir Carles Puigdemont

El diputat electe de JuntsxCat al Parlament Josep Rull va assegurar ahir que hi ha una majoria suficient per investir el candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, president de la Generalitat i que ho faran perquè és «perfectament possible dins la llei i el reglament». «Així ho farem», va proclamar.

En declaracions als mitjans de comunicació abans de la cavalcada dels Tres Tombs que es va celebrar ahir al barri de Sant Andreu de Barcelona, Rull va afirmar que la normalitat democràtica passa perquè allò que ha decidit la gent es pugui concretar al Parlament. «És inaudit que algú pretengui guanyar als tribunals i a través de la presó allò que és incapaç de guanyar a través de les urnes. Si acceptem això estarem hipotecant severament l'autogovern de Catalunya però també la democràcia a Catalunya, a Espanya i a Europa», va asseverar .

Per a Rull, «el principi democràtic és l'expressió més clara i genuïna del realisme polític» i el principi del realisme es basa, segons ell, a respectar l'expressió democràtica de la gent, per la qual cosa insistiran i faran que el diàleg, la democràcia i la política es torni a imposar a Catalunya.

Rull va insistir que els ciutadans van demanar de manera majoritària en les eleccions del 21-D que es restituís el Govern i, per tant, que el president fos Puigdemont. «Posarem el principi democràtic per damunt de qualsevol cosa», va remarcar el conseller destituït, l'endemà que la número dos d'ERC, Marta Rovira, demanés «realisme» pocs dies abans de la constitució del Parlament i la mesa. Rull també va dir que no es pot considerar normal que hi hagi quatre persones a la presó i va considerar «inaudit i inversemblant» que la justícia limiti el dret d'aquells que han estat escollits democràticament perquè puguin exercir amb plenitud la seva funció de diputats, segons ell.

L'excalcalde de Barcelona Xavier Trias, que també va participar en la festivitat dels Tres Tombs a Sant Andreu, va afirmar que cal buscar vies de sortida i d'acord a Catalunya, i va assegurar que «l'única alternativa» a la presidència de la Generalitat és el candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont. Segons Trias, «hi ha una utilització vergonyosa i lamentable per menysprear d'una manera greu l'independentisme de Catalunya» i considera que la humiliació no és una via d'acord possible.

Al seu torn, el president del grup municipal d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, va afirmar que l'independentisme trobarà la «fórmula» per arribar a un acord i va apuntar que Puigdemont és la «prioritat». Bosch va matisar que, tot i que la primera opció dels republicans és investir Puigdemont, pot ser que s'hagi d'«adaptar» la situació o fer una «altra passa», si es fa inviable la restitució del president destituït. «Però hi haurà Govern i el Parlament funcionarà», va garantir el cap de files d'ERC a Barcelona.