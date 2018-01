Turquia Un avió, a punt de caure al mar Negre en sortir de la pista

Els 162 passatgers d'un Boeing 737 de l'aerolínia turca Pegasus van sortir il·lesos del que podria haver estat una catàstrofe aèria en derrapar l'avió a la pista d'aterratge de l'aeroport de la ciutat turca de Trebisonda i relliscar per un penya-segat fins a quedar a pocs metres del mar Negre. No es van registrar ferits en l'incident, les causes del qual estan sota investigació, tot i que tot apunta a la intensa pluja que queia en el moment en què hi va haver l'accident.