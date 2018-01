Cs nega al PP grup propi perquè «no el va guanyar a les urnes»

El secretari general de Cs, José Manuel Villegas, va reiterar ahir que no prestaran al PP un diputat al Parlament perquè pugui formar un grup propi, argumentant que aquesta és una pràctica de la «vella política» i que els catalans no han de pagar a aquest partit «res que no va guanyar en les urnes».

Segons Villegas, Cs defensarà que els populars constitueixin un subgrup per així poder funcionar de manera independent respecte a la CUP, amb qui haurà de compartir el Grup Mixt.

Això li sembla, a Villegas, «molt més net» que prestar diputats que després tornen al grup anterior, i es va preguntar quin és l'objectiu del PP, perquè si el que volen és «funcionar amb normalitat» al Parlament, creu que la solució del subgrup els hauria de satisfer.