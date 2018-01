Detinguda una parella a EUA per tenir els seus 13 fills encadenats i desnodrits

Les forces de seguretat d'Estats Units han presentat càrrecs aquest dilluns contra una parella per la presumpta tortura i detenció il·legal dels seus tretze fills, als quals haurien maltractat, a Perris, a l'estat de Califòrnia, segons han informat les autoritats del país.

Els agents han trobat els tretze germans -d'edats compreses entre els dos i 29 anys- desnodrits. Una de les filles va donar la veu d'alarma després d'escapar-se de l'habitatge en la qual alguns d'ells estaven emmanillats.

"Els agents van localitzar el que creien que eren tretze nens dins de la casa, però es van sorprendre en descobrir que set d'ells eren en realitat adults", ha informat la Policia en un comunicat. "Les víctimes semblaven estar desnodrides i molt brutes", recull el document.

La troballa es va produir després que una de les menors, de 17 anys, aconseguís escapar de l'habitatge a Perris, a uns 113 quilòmetres de Los Angeles, i es posés en contacte amb el serveis d'Emergències, segons ha explicat l'oficina del xèrif del comtat de Riverside.

Els efectius que van acudir al lloc dels fets han manifestat que la menor "semblava tenir deu anys en comptes de 17" i han explicat que diversos nens es trobaven "encadenats als seus llits en un entorn fosc i amb molta pudor" segons ha recollit la cadena de notícies ABC.

La parella, formada per David Allen Turpin, de 57 anys, i Louise Anna Turpin, de 49, ha estat detinguda i acusada de nou càrrecs de tortura i deu de maltractament. Un jutge ha fixat una fiança de nou milions de dòlars (7,3 milions d'euros).

Mitjans de comunicació davant la casa on la parella retenia els seus fills

Els agents han assenyalat que sis dels fills són menors, mentre que els altres set tenen més de 18 anys.



Trucada a Emergències

La jove de 17 anys que va aconseguir escapar va aconseguir cridar al nombre d'emergències 911 des d'un telèfon cel·lular que va trobar a la casa. L'adolescent, que estava "demacrada" i semblava tenir amb prou feines deu anys segons el comunicat de la policia, "va afirmar que els seus dotze germans i germanes van ser mantinguts captius dins de la residència pels seus pares, precisant que alguns d'ells estaven lligats amb cadenes i cadenats".

Els agents es van dirigir llavors a la residència, on van trobar a diversos nens encadenats als seus llits en la foscor i enmig d'una olor pestilente.

La policia ja va publicar imatges de la parella preses en el moment de la seva detenció i les autoritats van fixar una fiança de 9 milions de dòlars.

"Mamà m'estima"

David Turpin apareix registrat en el Directori Escolar de Califòrnia com a director del col·legi privat Sandcastle Day School, inaugurat al març de 2011, però la seva adreça coincideix amb la de la casa dels Turpin en els registres públics.

L'escola solament compta amb sis estudiants entre 10 i 18 anys, tots en graus diferents, segons les últimes dades del departament d'educació estatal.

Els Turpin es van declarar en fallida el mateix any en què va obrir l'escola, afirmant en documents judicials que havien acumulat entre 100.000 i 500.000 dòlars en deutes, va informar The New York Times.

L'article assenyala que en aquest moment David Turpin treballava com a enginyer per al contractista de defensa Northrop Grumman, amb un salari de 140.000 dòlars a l'any, mentre que la seva esposa figurava com a mestressa de casa.