Roger Torrent, escollit nou president del Parlament de Catalunya

No hi ha hagut sorpreses i el republicà Roger Torrent ha estat escollit aquest dimecres al migdia nou president del Parlament de Catalunya en la sessió de constitució de la cambra catalana, que s'ha constituït després que l'anterior fos dissolt pel Govern espanyol en aplicació de l'article 155. Han calgut dues votacions perquè el candidat d'ERC hagi accedit al càrrec, tal com havia pactat el partit amb JxCat, que a canvi rebrà el suport dels republicans en la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat.



En la primera de les dues votacions, Torrent no ha obtingut la majoria absoluta. 65 diputats han votat pel gironí, mentre que 56 s'han decantat pel candidat de Ciutadans, José María Espejo-Saavedra. De tota manera, en la segona, n'ha tingut prou amb majoria simple. El resultat ha estat de nou el mateix i Torrent s'ha convertit en el novè president del Parlament de Catalunya.



Segueix tot allò que passa al Parlament en directe a través de Regió7:





15.45 h

El PPC valora el "to conciliador" de Torrent i creu que "trenca amb la línia" de Forcadell

15.25 h

La CUP creu que el discurs de Torrent "traeix" l'1-O

15.00 h

Torrent passa revista a la Guàrdia d'Honors dels Mossos com a nou president de la cambra

14.40 h

L'ANC i Òmnium celebren que el Parlament "torni a ser de la ciutadania"

14.03 h

Torrent es compromet a «contribuir a cosir la societat» i prioritzar la «recuperació de les institucions»

13.47 h

Només una dona a la Mesa del Parlament

13.30 h

CUP, Comuns i PP, fora de la mesa

12.52 h

Josep Costa serà el vicepresident

12.45 h

Puigdemont felicita Torrent

Moltes felicitats @rogertorrent11 Ets un digne president del @parlament_cat Estic convençut que exerciràs el càrrec amb noblesa i valentia, protegint les institucions i el país. pic.twitter.com/XsVGDyGaVo — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 17 de gener de 2018

12.20h

Roger Torrent, nou president de la cambra catalana

11.57 h

Roger Torrent no obté la majoria absoluta i comença la segona votació

11.34 h

Comença la votació per la presidència del Parlament

11.32 h

Jordi Sánchez des de la presó: "M'agradaria compartir aquest moment de la nova legislatura del Parlament"

11.30 h

Els comuns s'abstindran en la votació de la Presidència del Parlament i Torrent podrà ser escollit

11.20 h

Ernest Maragall recorda els presos i els consellers a Brussel·les

11.10 h

Mig miler de persones segueixen en directe a l'exterior del Parlament la sessió constitutiva

11.07 h

JxCat situa Josep Costa i Eusebi Campdepadrós a la Mesa del Parlament

10.53 h

Llaços grocs als escons buits

10.22 h

Manifestants de la Catalunya Central es concentren prop del Parlament

10.05 h

Junqueras delega el vot en Rovira

Prèvia

Com s'organitza la sessió de constitució del Parlament?

Què s'escull durant la sessió?

Com es vota el president del Parlament?

Torrent, el relleu de Forcadell

Tots els presidents del Parlament des del restabliment de la democràcia

Heribert Barrera (1980-1984)

Miquel Coll (1984-1988)

Joaquim Xicoy (1988-1995)

Joan Reventós (1995-1999)

Joan Rigol (1999-2003)

Ernest Benach (2003-2010)

Núria de Gispert (2010-2015)

Carme Forcadell (des del 2015 fins ara)

El diputat del PPC Santi Rodríguez ha volgut valorar positivament "bona part" del primer discurs del nou president del Parlament, Roger Torrent. "És d´Esquerra, és independentista i en un entorn amb una Mesa amb majoria independentista, però ha fet una intervenció amb to conciliador que ens fa pensar que potser hi ha un trencament amb la línia de la presidència del Parlament de la darrera legislatura", ha dit el popular. De la mateixa manera, Rodríguez ha "entomat" l´exigència als diputats que Torrent ha fet de "respecte" i ha volgut "retornar-li". "Dels del PPC també volem que el president i al Mesa tinguin respecte a la pluralitat, la diversitat dels catalans aquí representants, a la llei i al reglament del Parlament", ha dit, tt afegint que la "prova" que demostrarà si Torrent realment compleix amb les expectatives dels populars a partir del seu discurs és "el debat d´investidura".El cap de files de la CUP al Parlament,, ha lamentat "profundament" aquest dimecres el discurs de Roger Torrent com a nou president de la cambra. "Estableix una línia política que no compartim en absolut; no va en el bon sentit per materialitzar la república ni que puguem consolidar el bloc independentista i republicà". Així ho ha assegurat en una roda de premsa a la cambra després de la sessió constitutiva. "Pensem que traeix l'esperit de l'1-O i la decisió del Parlament del 27-O; i recular en els mots i les paraules, lluny de calmar la bèstia, la revifarà encara més perquè mossegui més fort; a la repressió només se li respon mossegant més fort amb democràcia, determinació, unilateralitat, mobilització i desobediència civil i institucional", ha assegurat Riera.El nou president del Parlament, Roger Torrent, ha passat revista aquest dimecres a la Guàrdia d'Honors del cos de Mossos d'Esquadra, també conegut com a. Just després de la sessió constitutiva, el cos li ha retut honors davant del Parlament per primera vegada. Poques hores abans havia passat revista al cos de gala per últim cop la predecessora de Torrent al càrrec, Carme Forcadell. De fet, Forcadell ha traspassat simbòlicament al nou president les funcions al capdavant de la cambra en una trobada al despatx d'Audiències. Com és tradició, li ha entregat la històrica carta de Francesc Farreras, l'últim president del Parlament a l'exili, que va escriure el 1980 des de Mèxic per adreçar al president del Parlament que sorgís de les primeres eleccions autonòmiques al Parlament després de la dictadura.Els vicepresidents de l', Agustí i Alcoberro i Marcel Mauri, han celebrat que la constitució del nou Parlament suposa "retornar en part" a la normalitat democràtica pel fet que una institució essencial de l'autogovern de Catalunya "torni a ser de la ciutadania". Una normalitat, han afegit, que no serà plena fins que els vuit càrrecs electes que avui no han pogut ocupar el seu escó "per ser a l'exili o a la presó" ho puguin fer amb normalitat. "Cal que l'estat espanyol torni a la sensatesa i al diàleg d'on no hauria d'haver marxat mai i permeti que els vuit càrrecs electes puguin ocupar el seu escó", ha assenyalat Mauri. Sobre Roger Torrent, el vicepresident d'Òmnium ha destacat que en el seu primer discurs com a president del Parlament s'hagi compromès a "seguir cosint el país i treballar per tots els catalans".El recentment nomenat president del Parlament, Roger Torrent, ha dedicat el seu primer discurs al capdavant del càrrec al seu compromís per "contribuir a cosir la societat catalana" i "tornar la política al centre de tot" després del "moment complex" que assegura que viu Catalunya. A més, s´ha marcat com el primer dels seus objectius ajudar a "recuperar les institucions catalanes i tornar-les a mans dels ciutadans", rebutjant així els efectes de l´aplicació de l´article 155 de la Constitució.La legislatura que arrenca aquest dimecres tindrà una Mesa on, d'entre tots els seus membres, només una és dona, per sis homes. Sobre aquest fet n'ha parlat la diputada electa de CatECP al Parlament Elisenda Alamany, que ha pres la paraula després de la votacions del ple de constitució de la Cambra, per subratllar que la nova Mesa no té paritat de gènere.Alamany ha recordat que el 10 d'abril de 1980 es va constituir el Parlament amb set dones en tot l'hemicicle, i ha mostrat la "decepció" del seu grup perquè considera que la nova Mesa no representa la pluralitat de Catalunya. Ha recordat que en tot l'hemicicle de la XII legislatura que comença amb aquest ple hi ha "més dones que mai", però ha criticat que aquesta pluralitat no es tradueixi en la representació de la Mesa.Després de les paraules d'Alamany, el president de la Mesa d'Edat, Ernest Maragall, que es disposava a cridar als nous membres de la Taula, ja constituïda, ha afirmat: "Queda dit i ben dit".En el darrer tram de la sessió constitutiva d'aquest dimecres al Parlament s'han escollit les quatre secretaries de la Mesa: Eusebi Campdepardós (JxCAT) serà el secretari primer; David Pérez (PSC) es manté com a secretari segon; Joan García (Cs) serà el secretari tercer, i la igualadina Alba Vergés (ERC), la secretària quarta. Els comuns, la CUP i el PPC han quedat fora de l'òrgan polític de la cambra tal com estava previst.Un cop escollit el president del Parlament ha estat el torn del vicepresident i del vicepresident segon. El primer d'aquests càrrecs ha estat per a Josep Costa, diputat de JxCat, mentre que José María Espejo-Saavedra, de Ciutadans.Costa ha estat el diputat amb més suports en la votació per escollir les dues vicepresidències de la cambra. Ha rebut 65 vots: els del seu grup, els d'ERC i la CUP. El segon diputat més votat, amb 57 suports, ha estat Espejo-Saavedra, que repetirà per tant en aquesta legislatura a la vicepresidència segona de la cambra. El diputat taronja havia pugnat just abans per la presidència del Parlament.Des de Brussel·les i via Twitter, Carles Puigdemont, president cessat de la Generalitat i candidat de nou de JxCat per ser investit, ha felicitat Roger Torrent per la seva elecció de president del Parlament. «Moltes felicitats. Ets un digne president del Parlament. Estic convençut que exerciràs el càrrec amb noblesa i valentia, protegint les institucions i el país», ha piulat.El republicà Roger Torrent ha estat escollit nou president del Parlament de Catalunya en segona votació per 65 vots a favor, mentre que José María Espejo-Saavedra n'ha obtingut novament 56.El diputat d' ERC Roger Torrent ha obtingut 65 vots en la primera votació per la presidència del Parlament, mentre que el diputat de C's José María Espejo-Saavedra n'ha rebut 56. 9 més han sigut en blanc.Com que Torrent no ha aconseguit la majoria absoluta que demana el reglament, la mesa ha procedit a cridar els diputats a una segona ronda de votació en la qual ja tan sols necessita majoria simple.Pocs minuts després de dos quarts de dotze del migdia, la vocal de la Mesa d'Edat ha començat a cridar, un per un, els diputats per tal que votin el seu candidat a la presidència de la cambra.Els noms dels diputats absents han estat rebuts amb aplaudiments per part dels diputats de JxCat i ERC.El diputat de Junts per Catalunya Jordi Sánchez , ha publicat un missatge al seu compte de Twitter des de la presó en què comenta que li agradaria compartir el ple de constitució de la dotzena legislatura. "M'agradaria compartir aquest moment de la nova legislatura del Parlament amb tots els diputats en llibertat. Encerts i coratge!", ha dit Sánchez, que ha acompanyat aquest missatge d'una fotografia en què ell mateix apareix en una imatge al Parlament. JxCat ha demanat que Jordi Sánchez Joaquim Forn puguin delegar el seu vot en Jordi Turull en la sessió constitutiva de la cambra d'aquest dimecres.Els comuns han decidit abstenir-se en la votació per a la Presidència del Parlament del ple de la constitució de la Cambra, la qual cosa possibilitarà que el candidat d'ERC, Roger Torrent, surti escollit en segona votació.Des de les files del grup de CatECP ja es va advertir que no donarien suport ni al candidat independentista ni al de Cs, José María Espejo-Saavedra, i van sospesar presentar el seu cap de files, Xavier Domènech , en la primera votació, cosa que aquest dimecres ha quedat descartat.El president de la Mesa d'edat del Parlament, Ernest Maragall, ha tingut un record per als diputats electes que aquest dimecres no han pogut assistir al ple i que es troben o bé a la presó o a Brussel·les.Maragall ha començat la seva intervenció afirmant que ell 'no hauria de ser aquí, però els que haurien de ser-hi, precisament, no hi són'. Al llarg del parlament, també ha fet un breu repàs de les circumstàncies que han dut fins al moment actual.Ernest Maragall ha acabat el seu discurs exclamant: 'Aquest país serà sempre nostre'.Unes 500 persones han respost a la crida de l' ANC per seguir en directe la sessió plenària de constitució del Parlament al tram final del passeig de Lluís Companys on s'ha instal·lat una pantalla gegant. Entre estelades, llaços grocs i crits de llibertat, els assistents han començat a arribar a quarts de 10 del matí carregats molts d'ells amb cadires per seguir còmodament la sessió. Abans de l'acte, a més, alguns assistents han omplert de llaços grocs bona part del perímetre del Parlament. L'Alexia, disfressada amb una diadema amb dues estelades, ha destacat que una vegada més els catalans s'han mobilitzat pacíficament amb l'esperança en aquest cas de veure restituït el Parlament. EN un ambient festiu, l'únic incident s'ha viscut quan una simpatitzant de Ciutadans que duia una pancarta ha estat escridassada per alguns assistents.JxCat ha escollit el jurista i número 17 de la llista per Barcelona, Josep Costa, com a vicepresident primer de la Mesa del Parlament. L'altre nom que ha triat és Eusebi Campdepadrós, que va ser el cap de llista per Tarragona a les eleccions del 21-D, segons han confirmat fonts de JxCat. Tots dos s'estrenen aquesta legislatura com a diputats La diputada electe de Juns per Catalunya Elsa Artadi ha entrat a l'hemicicle lluint un gran llaç de color groc per deixar al primer escó buit del seu grup parlamentari, el que correspondria a Carles Puigdemont . La resta d'escons desocupats i que corresponen als diputats empresonats o a Brussel·les també llueixen aquest distintiu.Un grup berguedans i cardonins s'han concentrat aquest dimecres al matí als voltants del Parlament de Catalunya per seguir la sessió de constitució del nou Parlament de Catalunya.El líder d'ERC, Oriol Junqueras , i els diputats de Junts per Catalunya (JxCAT) Jordi Sánchez i Joaquim Forn han demanat el vot delegat per a la sessió plenària de constitució del Parlament d'aquest dimecres, segons han confirmat fonts properes a l'ACN. En canvi, el cap de llista de JxCAT, Carles Puigdemont, i els quatre diputats que són a Brussel·les – Toni Comín Meritxell Serret d'ERC i Clara Ponsatí Lluís Puig de JxCAT- no ho han fet.La d'aquest dimecres és el primer ple de la legislatura. És el moment en què els diputats ocupen per primer cop els escons de l'hemicicle. Aquest ple el presideix laque està formada pel diputat de més edat (), assistit pels dos més joves (). Es dona el cas que els tres membres són del grup parlamentari d'ERC.En aquesta primera jornada parlamentària s'elegeix la presidència del Parlament, lesi lesTot apunta que seran dues cadires per a ERC, dues per a JxCat, dues més per a Cs i una per al PSC , quedant-ne fora els comuns, el PPC i la CUP . Tot seguit, els diputats elegits per a aquests càrrecs ocuparan els llocs respectius a la Mesa, i el president elegit s'adreçarà a tota la cambra, declararà constituït el Parlament i aixecarà la sessió.Segons el reglament del Parlament,que els diputats han de lliurar a la Mesa d'Edat per tal que siguin dipositades a l'urna preparada per aquesta finalitat. Per a l'elecció del president del Parlament, surt escollit qui obté la majoria absoluta. Si no s'assoleix, s'ha de repetir la votació entre els dos diputats que s'hagin apropat més a la majoria i, en aquesta segona votació, surt elegit qui té més nombre de vots.es convertirà, per l'abstenció dels Comuns, en el substitut de Carme Forcadell , que va ostentar el càrrec en l'anterior legislatura i fins que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per part del govern espanyol va dissoldre la càmera. Nascut ael 1979, el gironí és alcalde d'aquesta població des del 2007, on governa amb majoria absoluta després d'obtenir el 70% dels vots en els comicis del 2015. També és diputat al Parlament des del 2012.Amb l'elecció per part d'ERC del nom que, si res canvia,, es resol la primera de les grans incògnites que planava sobre l'inici de la legislatura. Així, un cop conegut que Roger Torrent presidirà el Parlament i que Carles Puigdemont serà el president, ERC, JxCat i CUP tenen per endavant negociar la resta de detalls que han d'envoltar la investidura -com es farà?-, el Govern i la legislatura.Aquest dimecres s'escollirà el novè president del Parlament des del restabliment de la democràcia: