Un doble atemptat deixa almenys 27 morts a Bagdad

Almenys 27 persones van morir i 64 van resultar ferides a causa del doble atemptat suïcida perpetrat ahir al centre de Bagdad, segons van informar fonts del ministeri d'Interior.

Dos homes van activar les seves armilles explosives a la plaça Al Tayaran, un districte comercial on solen reunir-se grups de peons per aconseguir feina per a la jornada. Aquest atemptat, l'autoria del qual encara no ha estat reivindicada per cap grup armat, és el més letal que ha tingut lloc a l'Iraq aquest any. El Govern de Haider al Abadi va declarar el mes de desembre passat la victòria sobre els terroristes d'Estat Islàmic, però encara segueixen presents en algunes zones.