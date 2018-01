Els bars de Mallorca, obligats a donar aigua de l'aixeta gratis

Aquesta setmana està previst que surti a exposició pública l'ambiciós projecte de llei de Residus i Sòls Contaminants de la conselleria de Medi ambient del govern balear. La norma persegueix reduir un 10% la producció de residus en els dos propers anys i que almenys el 50% dels desaprofitaments es rebutgin de forma selectiva per al seu reciclatge. La norma regula des de materials quotidians (com els bastonets per a les orelles) fins a les restes de demolició d'edificis. Les empreses productores de residus hauran d'elaborar i remetre al Govern cada quatre anys un estudi de minimització de les escombraries que generen.



Envasos: Guerra a les ampolles d'aigua

Reduir l'ús de les ampolles d'aigua és un dels objectius primordials de la llei de residus. Per a això, la norma obliga a bars i restaurants a oferir "sempre" la possibilitat de consumir aigua no envasada gratis i "de forma complementària a la seva oferta". Així mateix, es prohibirà la venda d'aigua en ampolles d'un sol ús en edificis i instal·lacions de les administracions públiques (els centres sanitaris i els hospitals queden exclosos d'aquesta prohibició).

En aquesta línia, les administracions públiques "promouran" la instal·lació de fonts d'aigua potable en els espais públics o l'ús d'aigua en envasos reutilitzables. Les empreses de les màquines expenedores (' vending') dels edificis públics seran les responsables d'instal·lar i mantenir una font d'aigua potable d'accés gratuït, encara que "alternativament" podran comercialitzar aigua en ampolles reutilitzables".

La llei també regula el consum d'aigua durant esdeveniments que comptin amb el suport de les institucions públiques, com podria ser una carrera popular o altres esdeveniments esportius en els quals se solen repartir botellines d'aigua per als participants. Amb la nova normativa, el Govern obligarà a implantar "alternatives" a la venda i distribució de begudes envasades i de gots d'un sol ús. A més, s'haurà de garantir un sistema de dipòsit per evitar que després les ampolles quedin per aquí tiratges, com succeeix en ocasions després de les carreres.

A més, les administracions, assenyala el text, hauran d'afavorir el mercat d'envasos per implantar sistemes de tornada dels mateixos.

Les bosses de plàstic són un altre element que el Govern balear vol treure de la circulació al més aviat possible (i sobre el qual sembla hi ha més conscienciació des que es cobra per elles). Caldrà acostumar-se a portar bosses de roba o ràfia.

A partir de l'1 de gener de 2019 no es podran distibuir bosses d'un sol ús (només estaran autoritzades les que són de plàstic compostable i molt lleugeres sempre que s'usin amb productes alimentaris i per qüestions d'higiene o seguretat).



Plats i gots: Festes d'aniversaris més sostenibles

Els plats, coberts, safates i gots de plàstic estaran prohibits a les Balears partir de gener de 2020, salvant únicament els que siguin compostables. Famílies i empreses hauran de buscar alternatives reutilitzables per organitzar els seus esdeveniments.

Els bars i restaurants tampoc podran utilitzar productes d'usar i tirar per al consum d'aliments en el propi local (els productes per portar o a domicili queden exclosos d'aquesta prohibició). La distribució i venda de les pajitas de plàstic també queden prohibides, tret que es pugui fer compost amb elles.



Tòner: Canvis en el bany i en l'oficina

La llei de residus preveu canvis en tot tipus d'estris i afecta tant a l'àmbit domèstic com al professional. Perquè els objectes d'un sol ús estan pertot arreu.

Així, la conselleria de medi ambient balear prohibirà a partir de 2020 l'ús i distribució d'encenedors, fulles d'afaitar, cartutxos i tòner d'impressora i fotocopiat que no puguin ser recarregats. Les càpsules de cafè només podran comercialitzar-se si estan fabricades amb materials "fàcilment reciclables, orgànica o mecànicament".

Els bastoncillos per a les oïdes no escapen a la norma: només es podran vendre aquells fabricats amb materials compostables. Un altre tant succeirà amb les piruletas i tots els caramels amb palito.



Menjar: Contra el malbaratament

Evitar que menjar en condicions acabi en les escombraries és un altre objectiu del govern balear i per això es farà una regulació que prohibirà que els comerços eliminin aliments en bon estat. A més, el Govern promourà que el menjar sobrant de menjadors escolars i hospitals pugui ser donada a menjadors socials i a particulars que ho necessitin. Bars i restaurants estaran obligats a facilitar als clients que els sol·licitin les restes de menjar que no s'hagin acabat.



Sancions: De 300 euros a 1,7 milions

El règim de sancions per incompliment d'aquesta nova llei és el marcat per la legislació bàsica de l'Estat en matèria de residus i sòls contaminants, "a excepció de les multes".

La nova norma autonòmica preveges així que les infraccions lleus podran ser penades amb multes de 300 a 9.000 euros. La greus suposaran un import de fins a 300.000 euros, mentre que les molt greus poden arribar fins als 1,75 milions.