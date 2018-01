La família de la jove valenciana morta a Perú dubta que fos un accident

La família de la valenciana Nathaly Salazar, desapareguda a Perú des del 2 gener i que hauria mort mentre practicava tirolina, assegura que «realment no se sap si ha estat un accident o no», perquè els detinguts en relació amb els fets haurien donat dues versions i, en tot cas, lamenta que no la socorreguessin perquè, segons diuen, «van veure que estava morta», quan «potser estava inconscient».

Els dos arrestats són Jainor Huila Huamán, de 19 anys, i Luzgardo Pillcopata Amaru, de 21, que van ser detinguts al districte de Maras, a prop de Cusco, i segons fonts policials van declarar que la turista va morir a l'acte en un accident de tirolina al sector conegut com Ayamoco. Per por a les conseqüències, tots dos van decidir no informar les autoritats i llançar el cadàver al riu Vilcanota-Urubamba, a l'altura de la torre d'energia elèctrica Macchupicchu Cachimayo, el vespre del 2 de gener.

Segons va assegurar en declaracions a Europa Press Tamara, germana de Nathaly, mai haurien imaginat aquest desenllaç, i va lamentar el comportament de «gent tan inhumana». «Realment no se sap si ha estat un accident o no, han donat dues versions i l'única cosa clara és que la meva germana està morta, realment no se sap si va arribar a ser un accident: per què no socorren la meva germana? Potser estava inconscient quan la van llançar», va afirmar. Ahir estava previst procedir a la reconstrucció dels fets, segons va indicar la germana, i es preveia que hi assistissin els pares de la Nathaly.