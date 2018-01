La Fiscalia demanarà mesures cautelars per als condemnats

La Fiscalia Anticorrupció va emetre un comunicat on va mostrar la «satisfacció» per la sentència feta pública ahir per l'Audiència de Barcelona sobre l'anomenat cas Palau i en què els principals acusats han acabat condemnats. Entre ells, Fèlix Millet amb una pena de 9 anys i 8 mesos, Jordi Montull amb 7 anys i 6 mesos i també l'extresorer de CDC Daniel Osàcar (4 anys i 5 mesos) i el mateix partit, que haurà de retornar 6,6 milions d'euros. El ministeri públic assegura que la sentència –que es pot recórrer davant del Tribunal Suprem- acull les principals tesis plantejades per la Fiscalia durant el judici i atén les «peticions de compensació» que havia exposat en l'escrit de conclusions. En aquest sentit, i vistes les «elevades penes» fixades per l'Audiència de Barcelona, la Fiscalia avança que sol·licitarà compareixences dels condemnats per sol·licitar mesures sobre la seva situació personal, sense avançar quines seran.