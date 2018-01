Junqueras agraeix des de la presó el «compromís» a Roger Torrent

Oriol Junqueras ha agraït a Roger Torrent aquest dimarts a la tarda el "compromís" de l'alcalde de Sarrià de Ter d'acceptar ser el president del Parlament de Catalunya de la pròxima legislatura. Torrent aconseguiria ser nomenat en segona volta malgrat les absències dels 8 electes a la presó o a Brussel·les i encara que els 4 diputats de la CUP no hi votessin a favor, sempre i quan els anticapitalistes tampoc hi votessin en contra i el candidat aconseguís els 58 vots que sumen els diputats del seu partit, ERC, i de Junts per Catalunya. El president dels republicans, un dels electes empresonats, ha manifestat a través del compte de Twitter que gestiona el seu gabinet: "Gràcies Roger pel teu compromís. Ets una persona jove, preparada i capaç de sumar complicitats".