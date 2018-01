L'«acord criminal» a tres bandes que va fer possible l'espoli del Palau

L'Audiència de Barcelona considera provat que l'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet i la seva mà dreta, Jordi Montull, van orquestrar un «acord criminal» entre l'entitat cultural, CDC i l'empresa Ferrovial per cobrar per la concessió d'obra pública.

Comissions de Ferrovial

Des de l'any 1999 fins al mes de juliol del 2009, el total de comissions satisfetes per Ferrovial a CDC «va ascendir, com a mínim, a 6.676.105 euros i el total de comissions satisfetes per Ferrovial a Fèlix Millet i Jordi Montull per la seva mediació va ascendir, com a mínim, a 3.505.895 euros». S'han acreditat almenys quatre adjudicacions en virtut de l'entramat: el revestiment de la sèquia Bellet de l'Ebre el novembre del 2000 per 439.008.854 pessetes; l'expedient de construcció del pavelló de Sant Cugat del Vallès el 2002 per 4.176.019 euros; la construcció de la Línia 9 del Metro de Barcelona a partir del 2001 per un total de 665.698.558 euros, i la construcció de la Ciutat de la Justícia el 2003 per 263.035.900 euros.