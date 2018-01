Els lletrats del Parlament rebutgen que s'investeixi Puigdemont telemàticament

Els lletrats del Parlament van elaborar ahir un informe que rebutja que es pugui investir a distància Carles Puigdemont, ja que consideren que contravé el reglament de la cambra.

L'informe, al qual ha tingut accés Europa Press, defensa que és «imprescindible» l'assistència al ple del candidat a la presidència de la Generalitat; entre altres raons, perquè ha de poder debatre oralment i de forma directa amb tots els grups.

Els lletrats esgrimeixen que, en els sistemes de règim parlamentari, «atenent a la relació de confiança i de responsabilitat política que s'estableix entre el Parlament i el Govern», és clau la presencialitat dels protagonistes en debats com la investidura o una moció de censura.

Consideren que aquests debats, «sense la participació directa i personal del candidat o del president de la Generalitat, estarien mancats d'un element essencial del procediment, sense el qual aquest no podria complir la seva funció estatutària i reglamentària». Els lletrats argumenten que en aquest tipus de debats és indispensable «veure, sentir i entendre en persona», per la qual cosa veuen imprescindible la presència de tots els protagonistes, inclòs el candidat a president.



La delegació del vot



L'informe també considera que els cinc diputats electes que són a Bèlgica i els tres que són a la presó no poden delegar el vot, ja que la seva absència en el ple no respon als supòsits que es regulen en el reglament del Parlament per delegar el vot.

Afegeix que la decisió sobre si poden delegar el vot recau en qualsevol cas sobre la mesa, encara que assenyala que, si la mesa decideix que poden delegar el vot, «difícilment això encaixaria en la lletra i l'esperit de la norma».

Recorda que els supòsits pels quals poden delegar el vot els diputats són «la baixa per maternitat o paternitat i els supòsits d'hospitalització, malaltia greu o incapacitat perllongada degudament acreditades».

Considera que tant els cinc diputats electes com els tres empresonats tenen una incapacitat «legal» per exercir el vot, per la qual cosa conclou que no entra en els supòsits que els permetria delegar-lo.

La dificultat afegida és que per al ple de constitució del Parlament de demà no estarà formada la nova mesa, ja que precisament en aquest ple es vota els integrants de l'òrgan rector de la cambra.

Així, els lletrats consideren que la delegació del vot han de resoldre-la o la mesa de l'actual Diputació Permanent o la mesa d'edat que es formarà per al ple de constitució del Parlament, que la formen el diputat de més edat i els dos més joves. Els lletrats s'inclinen perquè resolgui l'assumpte la mesa d'edat, que presidirà el diputat d'ERC Ernest Maragall acompanyat de dos diputats republicans més, Ruth Ribas i Gerard Gómez del Moral.

Els lletrats assenyalen que, a través d'una reforma del reglament, es podrien canviar tots els supòsits que ara impedeixen que Puigdemont sigui investit a distància i que els vuit diputats electes que són a la presó o a Bèlgica deleguin el vot. No obstant això, assenyala que la reforma hauria de seguir els tràmits ordinaris i s'hauria d'elaborar en ponència conjunta.