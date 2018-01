El PDeCAT del Bages es desvincula del cas perquè afecta «un altre partit»

La president del PDeCAT al Bages, Ivet Castaño, va evitar ahir fer cap valoració de la sentència sobre el cas Palau i la seva afectació a l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) perquè es tracta d'«un altre partit».

Castaño es va expressar en la mateixa línia que el comunicat que ahir va emetre el PDeCAT en relació amb aquest cas. En la seva nota, la formacó hereva de CDC va recordar que és un partit diferent de CDC, per la qual cosa considera que la sentència del cas Palau no afecta la seva formació, i va demanar que es respecti la presumpció d'innocència dels acusats fins que hi hagi una sentència definitiva.

En el seu comunicat, el partit que ara lideren Neus Munté, Marta Pascal i David Bonvehí -Artur Mas en va deixar la presidència just avui fa una setmana- va destacar que «la resolució de la sentència del cas Palau té a veure amb CDC, una formació política que ja ha assumit totes les responsabilitats polítiques d'un assumpte que és anterior a l'any 2010».

També recorden que el PDeCAT va néixer l'any 2016 i «amb l'exercici de la transparència com un dels seus objectius més importants», i amb el compromís d'actuar amb contundència davant qualsevol cas de cor-rupció.

En el mateix text, també asseguren que el PDeCAT respecta les resolucions judicials i reiteren el seu «compromís amb la transparència i de bones pràctiques en l'acció política».