La policia danesa acusa 1.000 joves per difondre un vídeo sexual amb menors

La policia danesa va acusar 1.004 joves de distribuir material amb contingut sexual explícit de dos joves de 15 anys després d'un avís de Facebook.

L'activitat pot constituir un delicte de distribució de pornografia infantil, va informar ahir la Policia Nacional Danesa. El cas és «molt gran i complex», va dir l'inspector de policia Lau Thygesen. «Ens hem pres l'assumpte molt seriosament, ja que té grans conseqüències per als involucrats», va afegir.

El cas, el més gran del seu tipus a Dinamarca, es produeix després de crides a augmentar els esforços per prohibir la pornografia venjativa i la distribució de material privat després que l'any passat dones joves detallessin en diaris locals com les seves vides havien estat destruïdes per la publicació de fotos i vídeos que estaven destinats només a les seves parelles. La iniciativa també es produeix enmig d'un canvi en la tolerància cap a aquestes accions a mesura que el moviment #MeToo cobra força.

«Volem donar una advertència als joves: que pensin en el que fan», va dir per telèfon Flemming Kjaerside, superintendent de policia del Centre Nacional del Delicte de Dinamarca. «Mai comparteixis vídeos de sexe; pot tenir conseqüències per a les víctimes i també per als que els distribueixen. Realment esperem que això sigui molt revelador per als joves, que entenguin que haurien de tenir cura en el món digital sobre el que han de fer», va sentenciar l'agent policial.