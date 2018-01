Rajoy mantindrà la suspensió de l'autogovern si es fa una investidura a distància

El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va advertir que l'aplicació del 155 es mantindrà en vigor si Puigdemont és escollit president estant a Brussel·les i no va al Parlament, perquè segons Rajoy així ho estableix l'acord aprovat pel Senat. Rajoy va explicar que l'acord del Senat assenyala que les mesures deixaran d'estar en vigor quan «prengui possessió el nou president». Per a això, va dir, cal que el candidat estigui present i no hi ha la possibilitat que sigui investit Puigdemont mentre sigui a Brussel·les. Va subratllar que el Govern central recorrerà qualsevol «intent de parany» perquè Puigdemont sigui de nou cap de l'Executiu. Més enllà de les raons polítiques i legals en contra d'aquesta opció, Rajoy va dir que és «un problema de pur sentit comú».