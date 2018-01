Serret presenta les credencials i allunya Rodríguez de l'escó

Els tres diputats electes que són a la presó i els cinc que són a Brussel·les ja han presentat les credencials expedides per la Junta Electoral per ser diputats de ple dret a la legislatura que comença aquest dimecres al Parlament.

L'última a fer-ho va ser la consellera d'Agricultura destituïda per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, Meritxell Serret, que va fer el tràmit davant la cambra catalana ahir, segons van explicar a Europa Press fonts d'ERC. Aquest fet allunya l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, de repetir com a diputat al Parlament. A les eleccions del 21 de desembre, Rodríguez ocupava el lloc número 6 de la llista dels republicans per Lleida, demarcació on la formació va obtenir cinc escons.

Juntament amb Serret, han completat la mateixa operació els vuit diputats electes que estan en circumstàncies excepcionals: Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Jordi Sànchez, a la presó; i Carles Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Toni Comín, a Bèlgica.

En el ple de constitució del Parlament, fixat per a demà i que començarà a les 11 del matí, es decidirà el president de la cambra i els altres sis membres de la mesa, l'òrgan rector del Parlament. Autoritzar o no la delegació del vot a aquests vuit diputats pot fer variar les majories parlamentàries que van determinar les eleccions del 21 de desembre: 70 diputats independentistes per 65 diputats no independentistes.

Si poguessin votar sense problemes els 70 diputats independentistes, s'assegurarien sense cap risc que 4 dels 7 membres de la mesa fossin sobiranistes i aconseguirien així una gran influència en l'ordenació de tots els debats de la legislatura.