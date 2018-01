El TC suspèn cautelarment la comissió creada pel Govern per investigar la violència policial de l'1-O

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs presentat pel govern espanyol que demana la impugnació de la comissió creada pel Govern el 2 d'octubre per investigar la violència policial del referèndum. Aquesta admissió a tràmit comporta la suspensió cautelar a l'espera que el tribunal prengui una decisió definitiva quan acabi el procés, que no es pot allargar més de cinc mesos. El TC acorda donar trasllat de la demanda i documents presentats a la Generalitat, que tindrà 20 dies per aportar tota la informació que cregui convenient. Com que el 155 encara està vigent i per evitar un "conflicte en la defensa dels interessos de l'Estat i la comunitat autònoma", el tribunal deixa en suspens el termini per formular al·legacions per part de la Generalitat.

El passat 2 d'octubre –l'endemà el referèndum- el Govern va aprovar la creació d'una comissió especial d'investigació "sobre la violació de drets fonamentals a Catalunya" per tal d'investigar la violència que va tenir lloc durant l'1-O. El president destituït, Carles Puigdemont, va explicar que l'objectiu era recollir tota la informació, des de denúncies de ciutadans fins a material informatiu "que acredita les violacions de drets". A més, l'organisme també havia de servir per "acompanyar i reconèixer les víctimes de la brutalitat policial".

El govern espanyol va portar aquest acord de creació de la comissió davant el TC que, aquest dimarts, ha admès a tràmit el recurs. Aquesta admissió, en virtut de l'article 161.2 de la Constitució, suposa la suspensió cautelar de l'acord a l'espera que el tribunal resolgui en una sentència.