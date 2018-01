Trump afirma que «no és racista» i assegura que no va dir «països de merda»

El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar que no és racista i va insistir que no va utilitzar l'expressió «països de merda» per referir-se a Haití i els països africans.

«No sóc racista. Sóc la persona menys racista a la qual hàgiu entrevistat, això segur», va manifestar en declaracions a un club de golf per reunir-se amb Kevin McCarthy, líder de la majoria republicana a la Cambra de Representants.

«Heu vist el que han dit diversos senadors que eren a la sala sobre els meus comentaris? No els vaig fer», va assenyalar, en referència a les declaracions de dos senadors republicans que han negat que Trump fes servir aquesta expressió.

El senador David Perdue va dir que el mandatari «no va utilitzar aquesta paraula», i va acusar el senador demòcrata Richard J. Durbin de «mal interpretar» les declaracions de Trump, segons va informar el diari The New York Times.

Poc després, el senador republicà Tom Cotton es va afegir a Perdue, i va manifestar que «tampoc no vaig sentir aquesta paraula». «No estava assegut més lluny de Trump que Durbin», va indicar, en una entrevista a la cadena de televisió ABC.