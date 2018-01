El consorci del Palau descarta recórrer la sentència

El comitè executiu del Consorci del Palau de la Música ha decidit no recórrer la sentència del cas Palau perquè entén que reconeix «gairebé la totalitat» de les pretensions de l'entitat. Així ho va acordar en una reunió en sessió extraordinària a la seu de l'entitat ahir al vespre. Per contra, la junta directiva de l'Orfeó Català i el Patronat de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana van decidir demanar un aclariment de la sentència, que estudiaran per valorar la possibilitat de presentar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem. Les tres entitats van precisar en un comunicat que lamenten el «llarg període» que ha comportat el procés, amb una sentència que arriba «vuit anys i mig després de l'esclat del cas de l'espoli».