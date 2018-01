Criden a declarar Bannon sobre la suposada relació entre Trump i Rússia

L'exresponsable de l'estratègia de la Casa Blanca Steve Bannon ha estat citat a declarar com a testimoni davant un gran jurat pel fiscal especial Robert S. Mueller, que investiga les presumptes relacions entre l'entorn del president nord-americà, Donald Trump, i el Govern de Rússia. Bannon va rebre la citació la setmana passada, segons The New York Times, que d'aquesta manera va confirmar un pas inèdit per part de Mueller. Fins ara, el fiscal especial no havia utilitzat una arma jurídica d'aquesta importància contra ningú de l'entorn més proper a Trump. Un gran jurat està cridat a estudiar les proves que es presentin durant una sèrie de vistes amb l'objectiu de determinar si hi ha indicis suficients per a l'inici d'un judici formal, encara que en aquest cas no està clar si realment el fiscal especial vol arribar tan lluny en la seva investigació.