Els Avis per la Llibertat tenien dret a manifestar-se durant la campanya electoral

Protesta dels Avis i Àvies per la Llibertat de Reus. ACN

Els Avis i Àvies per la Llibertat de Reus tenien dret a manifestar-se durant la campanya electoral. Així ho ha reconegut, ara, la Junta Electoral Central (JEC) responent les recomanacions trameses pel Síndic de Greuges, que va recollir més de 200 queixes del col·lectiu per la decisió de la Junta Electoral Provincial de Tarragona de prohibir les seves concentracions.

La JEC, que assegura en la seva resolució "compartir el criteri general" del Síndic, assumeix que "durant els períodes electorals i fora de la jornada de reflexió i del dia de la votació", les manifestacions o concentracions ciutadanes –"sempre que es compleixin la resta de requisits legals per efectuar-les"- queden "emparades pel dret constitucional de reunió". Els Avis i Àvies per la Llibertat pretenien manifestar-se pacíficament cada dia durant la campanya de les eleccions al Parlament del passat 21 de desembre amb l'objectiu de reclamar la llibertat del vicepresident i els consellers del Govern, així com dels líders independentistes empresonats.

La mateixa resolució de la JEC sosté que, "si es tracta d'actes de campanya electoral correspondrà a les Juntes Electorals Provincials valorar el compliment d'aquests requisits legals". També recorda als afectats que haurien pogut presentar un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb caràcter preferent i urgent, segons preveu la normativa.

En la seva resolució, el Síndic reclamava una interpretació extensiva i favorable a l'exercici d'un dret fonamental, el de reunió, recollit en la Constitució Espanyola. Per contra, apunta, les restriccions o limitacions al lliure exercici d'aquest dret s'han d'interpretar de forma restrictiva, han de ser especialment rellevants i fonamentades en criteris jurídics fundats.

Malgrat tornar a lamentar que en el seu moment es van vulnerar els drets fonamentals dels manifestants, El Síndic ha valorat positivament la resposta de la JEC amb el reconeixement per escrit de la irregularitat comesa per la Junta Provincial i apel·la a evitar que casos similars es repeteixin en el futur. Amb quest objectiu, ha elevat el cas a la Relatoria especial en drets de llibertat d'associació i d'assemblea pacífica de les Nacions Unides, que vetlla per la protecció d'aquests drets arreu del món i pot cridar l'atenció del Consell i l'Alt Comissionat sobre situacions que requereixen una especial atenció.