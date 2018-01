Només hi ha una dona a la Mesa del Parlament

La legislatura que arrenca aquest dimecres tindrà una Mesa on, d'entre tots els seus membres, només una és dona, per sis homes. Són Roger Torrent (ERC) com a president, Joan Costa (JuntsxCat) com a vicepresident primer i José María Espejo-Saavedra (Cs) vicepresident segon, i amb les secretaries ocupades per Eusebi Campdepadrós (JuntsxCat), David Pérez (PSC), Joan García (Cs) i la igualadina Alba Vergés (ERC).

Sobre aquest fet n'ha parlat la diputada electa de CatECP al Parlament Elisenda Alamany, que ha pres la paraula després de la votacions del ple de constitució de la Cambra, per subratllar que la nova Mesa no té paritat de gènere.

Alamany ha recordat que el 10 d'abril de 1980 es va constituir el Parlament amb set dones en tot l'hemicicle, i ha mostrat la "decepció" del seu grup perquè considera que la nova Mesa no representa la pluralitat de Catalunya. Ha recordat que en tot l'hemicicle de la XII legislatura que comença amb aquest ple hi ha "més dones que mai", però ha criticat que aquesta pluralitat no es tradueixi en la representació de la Mesa. També ha advertit que, amb l'elecció de l'òrgan, s'incompleix la llei d'igualtat, l'article de la qual 12 fa referència a la paritat: "Quan obrim la porta a reformar el reglament del Parlament també hem de fer-ho per fer avançar al país en aquesta matèria".

Després de les paraules d'Alamany, el president de la Mesa d'Edat, Ernest Maragall, que es disposava a cridar als nous membres de la Taula, ja constituïda, ha afirmat: "Queda dit i ben dit".