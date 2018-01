Una parella a Califòrnia tenia els 13 fills encadenats i desnodrits

Les forces de seguretat dels Estats Units han presentat càrrecs contra una parella per la presumpta tortura i detenció il·legal dels seus tretze fills, als quals haurien maltractat, a l'estat de Califòrnia. Els agents, que van trobar aquests tretze germans -d'edats compreses entre els dos i els 29 anys- desnodrits, van afegir que van ser rescatats per la policia de l'estat de Califòrnia perquè una de les filles va donar la veu d'alarma després d'escapar-se de l'habitatge, en el qual alguns d'ells estaven encadenats.

«Els agents han localitzat el que creien que eren tretze nens dins la casa, però s'han sorprès en descobrir que set d'ells eren en realitat adults», va informar la policia en un comunicat. «Les víctimes semblaven estar desnodrides i molt brutes», explicava el document.

La descoberta es va fer després que una de les filles, de 17 anys, aconseguís escapar-se de l'habitatge a Perris, a uns 113 quilòmetres de la localitat de Los Angeles, i es posés en contacte amb els serveis d'emergències, segons va explicar l'oficina del xèrif del comtat de Riverside.

Els efectius que van acudir al lloc dels fets van manifestar que la noia «semblava tenir deu anys en comptes de 17» i van explicar que diversos nens erstaven «encadenats als seus llits en un entorn fosc i pestilent».

La parella, formada per David Allen Turpin, de 57 anys, i Louise Anna Turpin, de 49, ha estat detinguda i acusada de nou càrrecs de tortura i deu de maltractament. Un jutge ha fixat una fiança de nou milions de dòlars. «Els pares no van poder donar una explicació lògica de per què els seus tretze fills estaven immobilitzats d'aquesta manera», assegurava la nota.

Els agents van assenyalar que sis fills són menors d'edat, i que els altres set tenen més de 18 anys. Les víctimes van rebre immediata atenció mèdica i van ser alimentades.