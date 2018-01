Sospiten que es va utilitzar el nom del partit per fer alguna il·legalitat

El representant legal de CDC, Francesc Sànchez, va admetre que té «sospites» que algú pugui haver «utilitzat el nom de CDC» per fer alguna il·legalitat al marge del partit, però que no ho porta a la justícia perquè no en té proves. En entrevistes a RAC1 i Catalunya Ràdio, va defensar l'actuació «impecable» de l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, un dels condemnats per la sentència del cas Palau, que «mai s'ha fotut un duro a la butxaca».

El representant legal de CDC va assegurar que a la formació la ciutadania ja la va «jutjar i condemnar», i que per això es va dissoldre. A més, va afegir, el partit pagarà «en cas que hi hagi sentència ferma» i no el PDeCAT, ja que «no tenen res a veure des del punt de vista empresarial». «Estic convençut que molta gent s'ha aprofitat de CDC al llarg dels anys», va dir Sànchez a RAC1, tot i que va aclarir que no sap exactament quanta gent i que no ho denuncia perquè no en té proves. «No puc saber si algú en nom de CDC» ha fet alguna cosa il·legal, va afegir, «no ho puc saber, puc tenir-ne sospites, però no en tinc proves».

A més, es va preguntar per què el partit havia de demanar a Ferrovial diners a través del Palau, si fins al 2007 l'empresa podia fer donacions anònimes a la formació política. «O aquesta empresa tenia voluntat de participar al Palau, o hi havia gent a qui interessava posar el nom de CDC i posar-s'ho a la butxaca», va apuntar.

Sànchez va dir que acata la sentència, tot i no compartir-la. El representant legal de CDC va recordar que no es podia acusar la formació d'un delicte de finançament irregular, perquè aquest delicte no existia en aquell moment.