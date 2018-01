Tabarnia es reivindica com a majoria «perseguida»

Entitats i personalitats contràries a la independència de Catalunya van presentar ahir el projecte simbòlic de Tabarnia -que defensa la independència de Barcelona i Tarragona de la resta de Catalunya- com a aglutinador de la majoria de catalans «perseguits» per l'independentisme, i preveuen organitzar mobilitzacions.

La roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Catalunya va tenir la participació dels impulsors Miguel Martínez, Jaume Vives, Joan López Alegre i Eugenia Perelló, que també van presentar la bandera del territori amb el lema «Acta est fabula» –«La funció s'ha acabat», en llatí.

Joan López Alegre va explicar que Tabarnia no és ni serà un partit, sinó un espai de suport als partits no independentistes «perquè no defalleixin i perseverin en la seva tasca de plantar cara» a l'independentisme. També vol ser un suport per als ciutadans i les entitats constitucionalistes, promotores de recents manifestacions multitudinàries contra la independència: «La idea promoguda pel separatisme que Catalunya és un sol poble està molt lluny de ser veritat». «No volem trencar res, ser superiors a ningú, ni inventar-nos cap història», sinó reivindicar una Catalunya dins d'Espanya que torni a ser motor socioeconòmic i líder autonòmica, va defensar. Els impulsors no pretenen «fer de Sànchez i de Cuixart i incidir en els polítics com han fet tants anys» l'ANC i Òmnium amb el Govern, sinó donar suport als constitucionalistes i acompanyar-los sense intromissió política. Tabarnia no serà partit però promourà actes i manifestacions, i arribarà fins on els independentistes vulguin que arribi, va dir López Alegre: «Tabarnia pot acabar sent el seu malson, com la independència ha estat el nostre». Vives va avisar que «si hi ha una DUI, Tabarnia es convertirà per les vies legals en una realitat, perquè, si s'obliga els tabernesos a sortir de casa seva, ells es defensaran». També va destacar que Tabarnia és un poble que ha viscut molts anys clandestinament «fruit de la seva persecució i estigmatització per les seves idees: molts es pensaven que no existia, però ara hi ha un poble sencer dret, cridant llibertat i respecte davant l'actual règim de corruptes».

En la roda de premsa, els tabernesos van investir simbòlicament per via telemàtica l'actor i director teatral Albert Boadella, en un moment en què es debat la possible investidura a distància de Carles Puigdemont. Boadella va pronunciar un discurs gravat en vídeo com a president imaginari «a l'exili».