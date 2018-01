La temperatura ha pujat un grau des de l'esclat de la Revolució Industrial

Un estudi liderat per la Universitat de Barcelona (UB) ha quantificat en un grau l'augment de la temperatura experimentat a la península Ibèrica des de l'inici de la Revolució Industrial, el mateix increment que va haver-hi per causes naturals des de la fase més freda de la «petita edat de gel», el1675, fins als episodis finals, que coincideixen amb l'inici de l'activitat industrial humana.

La «petita edat de gel», el període fred més important de l'hemisferi nord des de final del segle XIV fins al segle XIX, es va allargar a la Península Ibèrica del 1300 al 1850, segons l'estudi publicat a la revista Earth Science Reviews i liderat per Marc Oliva.

La investigació presenta la síntesi més precisa realitzada fins ara de l'evolució del clima peninsular al llarg dels últims 700 anys per contextualitzar aquest període fred i la seva evolució posterior, i es basa en l'anàlisi de diverses fonts històriques i registres naturals.

Els resultats han permès descriure l'evolució climàtica de la «petita edat de gel», «el període fred més perllongat i intens dels últims 10.000 anys», va dir Oliva, i els investigadors s'han centrat en l'estudi de les zones de muntanya, les àrees menys afectades per l'activitat humana.