L'exjugador del Barça Oleguer Presas declara pel desallotjament d'un bar a Sabadell el 2003

Els acusats pel polèmic 'cas Bemba' de Sabadell asseguren que no van agredir ni insultar els agents del cos d'antiavalots de la Policia Municipal que la nit del 27 de setembre de 2003 van participar en el dispositiu per desallotjar el popular bar musical freqüentat per joves de l'esquerra alternativa. En la primera jornada del judici que s'ha celebrat aquest dijous a la ciutat, els joves s'han mostrat "perplexos" amb la contundència policial i han relatat que van sentit "por" i "indefensió". Així mateix, han considerat que les detencions es van practicar amb "violència i agressivitat" i han atribuït les seves detencions a "l'estètica" que presentaven en aquella època. La previsió és que els testimonis d'aquest cas declarin el proper 7 de febrer després que el jutge responsable de la causa hagi decidit dividir-la en dues sessions. Els advocats de la defensa han demanat l'absolució dels encausats en considerar que els delictes dels quals se'ls acusa han prescrit.

Els acusats han afirmat que no van estar dintre del bar Bemba el 27 de setembre i que tampoc van participar en l'enfrontament amb els membres de la Brigada d'Intervenció Ràpida de la Policia Municipal de Sabadell, una unitat d'antiavalots que va crear l'exalcalde Manuel Bustos i que aquella nit feia la seva primera intervenció. De fet, a tots ells se'ls va detenir en altres punts de la ciutat i en un local també freqüentat per joves de l'esquerra alternativa que s'anomenava Sorginak i on els agents haurien entrat després d'actuar al Bemba.

Presas: va ser una actuació policial «desproporcionada»



El primer acusat que ha declarat a la sala 4 dels Jutjats de Sabadell ha estat l'exjugador del Barça, Oleguer Presas, que ha assegurat que no va trepitjar el bar musical Bemba. "Vaig sortir a sopar amb un amic i després vam anar a fer una cervesa al Sorginak i quan estàvem allà va entrar la policia", ha relatat. Així mateix ha indicat que "no s'explica" perquè el van detenir i que va sentir molta "indefensió i impotència". L'exjugador blaugrana ha qualificat que l'actuació policial va ser "desproporcionada i caòtica i que actuaven sota les directrius dels responsables polítics", remarcant que aquella era una nit tranquil·la a la ciutat.

En aquesta mateixa línia s'han expressat la resta dels acusats que han assenyalat que la intervenció policial va ser desproporcionada: "Van actuar amb molta agressivitat", ha afirmat Víctor López, que ha reconegut que va estar en les inmediacions del bar Bemba però que no va entrar-hi perquè hi havia molta gent concentrada: "Vaig marxar d'allà molt espantat quan va haver-hi una desbandada i se sentien cops de porra i trets de pilotes de goma", ha narrat el jove. López ha dit que posteriorment la policia el va detenir a la vora de la plaça Sant Jaume de Sabadell quan anava amb en Jaume Grau, un altre dels encausats que aquella nit complia 18 anys. "Ens vam trobar i vam marxar cap a casa amb dos amics més", comenta Grau que explica que quan va veure que els agents començaven a perseguir el seu amic va escridassar-los perquè el deixessin i va ser en aquell moment quan també el van detenir a ell. Grau ha indicat que ell sí que va estar al bar Bemba aquell vespre, però ha dit que va marxar del local quan el propietari va abaixar la persiana i va desplaçar-se al Sorginak: "Era un bar popular en aquell moment perquè oferien 2x1 en begudes", ha recordat.

Un desallotjament confús



Pel que fa al que va succeir a '´interior del bar Sorginak, diversos dels acusats han dit que van sentir "sorpresa" i "estupefacció" quan van veure entrar desenes d'agents de la Policia Municipal equipats amb vestits antiavalots i porres. "El propietari del local ens va dir que hi havia la policia fora i que havíem de sortir d'un en un i quan ens disposàvem a fer-ho de sobte van entrar per la força", han descrit diversos dels acusats que han negat haver-s'hi atrinxerat. Asseguren que els agents es van col·locar en fila i van formar un passadís per on van havien de passar tots els joves: "T'empentaven i et donaven cops, a mi agent em va fer la traveta i vaig acabar al terra on em van donar puntades de peu, cops de porra, em van insultar i treure al carrer", ha afirmat Manuel Quesada.

En aquesta línia, Samuel Requena, que també es trobava al Sorginak, assegura que si la policia el va detenir va ser "per les pintes", ja que explica que duia rastes i botes i pantalons militars. "Vaig rebre molts cops de porra i puntades de peu", comenta el jove que igual que Francesc Xavier Oñate, ha assegurat que va haver de ser atès per un metge aquella nit a causa de les lesions.

Amb tot, cap dels joves ha sabut explicar què va passar exactament al Bemba i per què va intervenir la policia. A preguntes de la fiscal, els encausats han negat haver vist com grups de persones llançaven totxos, ampolles i altres objectes contra els agents de l'ordre o haver escoltat com se'ls insultava.

Aquest judici es reprendrà el 7 de febrer quan està previst que declarin els testimonis, entre ells l'excap de la Policia Local l'any 2003, Jordi Robiralta i el regidor socialista Josep Ayuso, que segons alguns testimonis hauria estat a la zona la nit dels incidents.

El judici ha deixat diverses anècdotes com el moment en què el jutge ha preguntat quin era el nom del bar: "Perdoni, ha dit bar Bomba?", ha demanat a una de les advocades de la defensa que l'ha corregit ràpidament. A banda, en el judici d'aquest dijous s'ha donat una situació particular, ja que la fiscal assignada no entenia el català i ha hagut de venir una altra fiscal per ajudar-la fent tasques de traducció.



Prescripció i acusacions



Els advocats de la defensa han demanat que s'absolgui els acusats perquè els delictes dels quals se'ls acusa han prescrit. Alhora han expressat que s'ha produït una vulneració dels drets fonamentals del acusats de tenir un judici sense dilacions indegudes. .

"Hi ha elements suficients que hem posat sobre la taula perquè el jutge acordi una prescripció del delicte", ha remarcat Montserrat Salvadó, advocada de la defensa que ha considerat que "és una vergonya que a data d'avui s'estigui celebrant aquest judici perquè hi ha uns drets fonamentals que estableixen que tothom té dret a tenir un judici en una data raonable i això no ha passat".

Alhora ha considerat que les declaracions dels acusats han demostrat que la nit del 27 de setembre de 2003 no va ser "tranquil·la" i que l'actuació policial va ser "caòtica i desproporcionada".

Un total d'onze joves van ser detinguts aquella nit. Vuit estan acusats per atemptats a l'autoritat i tres per lesions. S'enfronten a penes d'entre un any i mig i dos anys de presó