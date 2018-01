Els diputats de la Catalunya Central obren la legislatura amb objectius contraposats

Antonio Espinosa, el diputat manresà de Ciutadans, va sortir de la sessió de constitució del Parlament amb una sensació diferent de les que havia tingut en el tram final de la legislatura passada: «És un inici esperançador», afirmava. Tot i que es lamentava del discurs que no esperaven del president de la mesa d'edat, Ernest Maragall.

Espinosa també va destacar el paper que havia tingut ahir el seu propi grup, en fer pública la queixa per la delegació de vots dels diputats presos però sense presentar recursos judicials per aquest tema.

Per al diputat manresà, Carme Forcadell «era la presidenta de l'independentisme» i espera que Roger Torrent «respecti més la pluralitat». Per a Espinosa, qui pot tenir un problema amb la investidura de Puigdemont és l'independentisme. Defensa que qui hagi de ser president ha de ser a la cambra i els que tenen «diferències en aquest tema són els mateixos independentistes».

Delgado celebra la composició de la mesa

Adriana Delgado (ERC), la diputada de Sant Vicenç de Castellet, tenia ahir el cor dividit entre la satisfacció de veure que s´havia pogut constituir la cambra i la situació d´haver-ho de fer amb absències. «Hem pogut constituir el Parlament, però amb l´anomalia de tenir diputats a la presó i a l´exili, companys que no han pogut ser avui a la sessió, com hauria estat normal». Per a Delgado, la sessió d´ahir és el primer pas per a «la recuperació de les institucions».

Tot i que manté que ERC desitjaria que hi hagués un procés «amb normalitat» per a l´elecció del president del Govern preveu que serà complicat. «Ja es veu quina és la voluntat d´un Govern espanyol, que continua amenaçant i que manté el 155».

ERC de la Catalunya Central estava ahir àmpliament representada a la cambra catalana amb alcaldes com Ferran Estruch (Cardona) o David Rodríguez (Solsona), o la senadora sallentina, Mirella Cortès.

Alba Vergés, la veu de la Catalunya Central a la Mesa

Una altra de les protagonistes de la sessió d'ahir al Parlament va ser la de la igualadina Alba Vergés, que serà la secretària número 4 de la Mesa parlamentària. En conversa amb Regió7, Vergés es va mostrar satisfeta per com havia anat la sessió plenària però, alhora, va denunciar la situació "anòmala" que ha envoltat la jornada inaugural de la legislatura. "Trobo clamorós que una legislatura es pugui començar amb 8 absències. És una situació que no haurien de patir, ni els que són a la presó ni els que no poden tornar de Brussel·les. Els encarcerats, però, estan en presó preventiva, sense judici, amb uns arguments que no s´aguanten gaire segons molts juristes. És injust", va assegurar.

Eduard Pujol, il·lusionat en el seu primer dia

«Estic il·lusionat, perquè molts pensàvem que no hi hauria victòria independentista el dia 21 de desembre i hi va ser, alguns pensàvem que encallaríem en la constitució de la mesa i no ha estat així, ja tenim president independentista, i ara, reglament amb mà, ens n´anirem cap a la investidura, que espero que, amb el suport d´ERC i la CUP, puguem fer a allò a què ens vam comprometre, que no és altra cosa que restituir el nostre president, Carles Puigdemont i el govern destituït». El martorellenc Eduard Pujol, portaveu de Junts per Catalunya, veia ahir el futur per a l´elecció de Puigdemont amb optimisme.

Assegurava després de la sessió que el procés es va fer segons el previst. «S´ha creat un marc de pensament – afegia– que ens obliga a explicar que nosaltres no farem cap cosa estranya». Pujol és des d´ahir nou diputat i assegura estar «impressionat» pel moment. Seia per primera vegada en un escó i ho va fer en un dels vells, dels que encara són de l´antiga república. Estava «emocionat».