«Som de conviccions fortes, persistirem i no les abandonarem»

La diputada igualadina Alba Vergés ocupa la secretaria número 4 de la mesa del Parlament i és l'única dona dels set membres que la componen.

Els darrers dies, les travesses per saber qui presidiria la cambra l'havien col·locat al lloc més alt. Finalment secretària.



Teníem diferents escenaris sobre la taula i al final aquesta és la proposta. Nosaltres teníem clar que faríem paritat, i estic convençuda que Roger Torrent serà un molt bon president. Sobre la paritat, nosaltres ho vam tenir en compte i sembla que altres no. De totes maneres, a diferència de fa uns anys, la situació de només tenir una dona ara ja es fa estra-nya per a molts.



Es coneixen de l'etapa de diputats amb el nou president?



Crec que Roger Torrent ho farà molt bé. Nosaltres també ens entenem molt bé i ja havíem treballat junts en alguns temes com a diputats.



S'ha iniciat la legislatura, però hi faltaven diputats.



És una situació anòmala. Trobo clamorós que una legislatura es pugui començar amb 8 absències. És una situació que no haurien de patir, ni els que són a la presó ni els que no poden tornar de Brussel·les. Els encarcerats, però, estan en presó preventiva, sense judici, amb uns arguments que no s'aguanten gaire segons molts juristes. És injust.



Fa respecte ser en una mesa del Parlament que ha de prendre decisions que poden ser molt controvertides?



Tenir el reglament clar, tenir una certa experiència a la cambra és un dels aspectes que va tenir en compte ERC per triar-nos. Qui ens coneix sap, però, que tant RogerTorrent com jo mateixa som de conviccions fortes, i sap que persistirem i que no les abandonarem.