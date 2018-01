Demanen penes de fins a 21 anys de presó per vexar homosexuals

El fiscal especial de delictes d'odi i discriminació de Barcelona ha demanat l'obertura de judici contra sis homes pel cas conegut com a Projecte pilla-pilla, una banda de joves que es va dedicar a assetjar persones homosexuals el 2013. El fiscal acusa els membres d'aquest grup de delictes contra la integritat moral i la intimitat, amb els agreujants d'abús de superioritat i de discriminació per motius d'orientació sexual.

Per al líder del grup i un dels membres, el fiscal demana 21 anys de presó; per a la resta, penes de sis i dos anys de presó. El fiscal relata com a final de l'any 2013 un jove de nacionalitat ucraïnesa va crear una banda formada almenys per cinc joves més i un altre menor d'edat –contra el qual no es dirigeix el procediment– per imitar el grup rus Occypay Pedofilya, que tenia com a «objectiu real perseguir, humiliar i vexar gais», amb el fals «pretext d'identificar i neutralitzar suposats pederastes».