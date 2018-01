El desplegament policial de l'1 d'octubre ha costat a l'Estat 87 milions d'euros

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha xifrat en 87 milions d'euros el cost del desplegament policial dut a terme per l'Estat a Catalunya per impedir el referèndum independentista de l'1 d'octubre i garantir l'aplicació posterior de l'article 155. Així ho ha anunciat el titular d'Interior en una compareixença al Senat on també ha conretat que, de mitjana, els darrers mesos hi ha hagut un desplegament estable d'uns 4.500 agents -entre Policia Nacional i Guàrdia Civil- i que els dies 30 de setembre i 1 i 2 de novembre, aquest operatiu va créixer fins als 6.000.

Zoido ha titllat de proporcional l'actuació policial l'1 d'octubre i ha explicat que durant el referèndum, les Forces de Seguretat van desactivar 113 centres de votació i prop d'un centenar de locals "que en uns casos no van arribar a obrir i en altres van tancar" tot i l'actuació dels comitès de defensa del referèndum i d'una "resistència passiva organitzada".

"Una resistència passiva organitzada que, en la majoria de les ocasions, va obligar a una intervenció laboriosa i, en alguns casos, va derivar en una major virulència de les persones parapetades, especialment un cop la força actuant es preparava per abandonar el lloc", ha assenyalat, denunciant la "organització i complicitat" dels organitzadors, amb la connivència de les patrulles dels Mossos.



El ministre acusa els Mossos de tenir una actitut passiva

L'actitud dels mossos el 1-0 va ser d'"absoluta passivitat" i "nul·la col·laboració" davant l'actuació de la Policia Nacional i Guàrdia Civil i, segons Zoido, s'ha pogut constatar com la policia autonòmica confiscava urnes "un cop finalitzat el recompte i les portaven fins a les comissaries ". També ha lamentat "com el que més" els ferits, tot i que ha culpat els impulsors de l'1-O.

Va ser això el que, segons el seu relat, va provocar "en certs punts incidents de violència que van obligar a utilitzar la mínima força imprescindible per simplement poder anar-se'n del lloc". "Un element comú a totes les intervencions va ser l'existència d'una activitat d'oposició organitzada en contra de la intervenció de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat", ha dit.