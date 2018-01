«Hem pogut constituir el Parlament, però amb l'anomalia de la presó i l'exili»

Adriana Delgado (ERC), la diputada de Sant Vicenç de Castellet, tenia ahir el cor dividit entre la satisfacció de veure que s'havia pogut constituir la cambra i la situació d'haver-ho de fer amb absències. «Hem pogut constituir el Parlament, però amb l'anomalia de tenir diputats a la presó i a l'exili, companys que no han pogut ser avui a la sessió, com hauria estat normal». Per a Delgado, la sessió d'ahir és el primer pas per a «la recuperació de les institucions».



Tot i que manté que ERC desitjaria que hi hagués un procés «amb normalitat» per a l'elecció del president del Govern preveu que serà complicat. «Ja es veu quina és la voluntat d'un Govern espanyol, que continua amenaçant i que manté el 155».



ERC de la Catalunya Central estava ahir àmpliament representada a la cambra catalana amb alcaldes com Ferran Estruch (Cardona) o David Rodríguez (Solsona), o la senadora sallentina, Mirella Cortès.