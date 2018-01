Un inici tranquil tot esperant uns dies clau per saber si es podrà investir Puigdemont

La XII legislatura del Parlament de Catalunya ha començat. I ho ha fet segons allò que era previst després del resultat de les eleccions del 21 de desembre passat. Els tres grups independentistes sumen la majoria de diputats de la cambra i han imposat els números per triar el president del Parlament, Roger Torrent, i per tenir majoria a la mesa. Aquesta era la feina estricta que tenien ahir els diputats, però a tots els grups la mirada estava fixada en allò que pot passar a final de mes, quan s'hagi de triar el president del Govern. Ho podrà ser Carles Puigdemont, el president destituït, exiliat i amenaçat de seguir els passos d'Oriol Junqueras i Joaquim Forn? És el dubte que planava ahir pels passadissos de la cambra.



Els dubtes sobre què passarà abans del 31 de gener els té el mateix president del Parlament, Roger Torrent, els assumeix la quarta secretària i mà dreta del president, Alba Vergés, i es respira a la majoria de la cambra. Fins i tot David Rodríguez, alcalde de Solsona, que ahir era al Parlament, quan se li demana si entrarà a ocupar una de les cadires en una possible substitució de la consellera Meritxell Serret, exiliada a Brussel·les, respon: «No en tinc ni idea».



Si hi ha algú que es mira aquest futur amb esperança potser és Eduard Pujol, el diputat martorellenc i portaveu de JxCat, el grup de Puigdemont. Ell és dels que veuen que, de moment, se segueixen els passos previstos: es van fer eleccions, els independentistes van aconseguir la majoria de la cambra, el president de la mesa és d'aquest grup i «el president del Govern serà Puigdemont», afirma. En el com, però, és més prudent. Tant, que no l'explica.



Ahir es va fer una sessió en què els partits van optar per no prendre riscos innecessaris. El jutge del Tribunal Suprem deixava votar per delegació els empresonats, doncs tres vots als comptes independentistes encara que els lletrats de la cambra (amb caràcter consultiu) diguessin el contrari. De fet, l'oposició ho va fer notar, sense anunciar, però, cap batalla judicial sobre el tema. Queixa, un minut de pantalla per a cadascú, i Maragall tanca el debat amb un «el reglament no permet la reconsideració de la mesa d'edat».



La sessió d'ahir es va tancar amb el clam d'Elisenda Alamany, de Catalunya en Comú, reclamant la paritat i l'atenció a la dona. Només una en una mesa de set. I Ernest Maragall va ser clar: «Queda dit, i ben dit». Bé, el final va ser l'himne, que no el canta tothom.