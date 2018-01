La jutge ordena al ministre entregar el quadre de Sixena

El Jutjat de primera instància i instrucció 1 d'Osca ha requerit al ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, a través d'una providència, que lliuri el quadre de la Inmaculada del Monestir de Sixena que es troba a Lleida i formava part del llistat de 44 béns dels 43 que ja es van retornar al cenobi l'11 de desembre passat.

L'escrit adverteix que en cas d'incompliment d'aquest mandat s'incorrerà en un delicte de desobediència a l'autoritat judicial.

La providència fixa un termini de dos dies hàbils per a l'entrega, una vegada li sigui notificada aquesta decisió a través del Jutjat Degà de Madrid.

Jorge Español, l'advocat de Vilanova de Sixena, on està situat el monestir, va explicar ahir en una nota de premsa que el jutjat ha establert que la comunicació al ministre la faci el Jutjat Degà de Madrid, «que serà qui notificarà de forma personal aquest requeriment dins d'uns deu dies a Méndez de Vigo».

El ministre és el competent en aquests moments, ja que exerceix les funcions de conseller de Cultura de Catalunya en aplicació en aquesta comunitat de l'article 155 de la Constitució.

D'altra banda, en la mateixa providència, el jutjat d'Osca dóna trasllat al Ministeri Fiscal d'un escrit presentat per l'Ajuntament de Vilanova perquè estudiï si el director de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, Jusèp Boya, ha pogut incórrer «en algun tipus de responsabilitat».

L'advocat Jorge Español va explicar que en l'escrit s'informa com el director general va alçar les mans dirigint-se a les persones concentrades davant el Museu de Lleida l'11 de desembre passat, aquelles que estaven rere d'una pancarta en la qual es llegia «Mans amunt, això és un atracament», jornada en la qual es va produir el trasllat dels 43 béns de Lleida al monestir de Sixena.

El lletrat es va alegrar «de la gran determinació de la magistrada jutge d'Osca per posar fi a aquests actes d'alguns polítics que no reflecteixen cap respecte cap a les resolucions judicials que tenen obligació per llei de respectar escrupolosament».

En aquest punt, el lletrat va esgrimir que l'acte del dia 11 de desembre al Museu de Lleida va ser «exclusivament judicial i cap autoritat política pot burlar-se d'una resolució judicial que acorda retornar certs béns artístics al seu legítim propietari, restituint-los al seu torn al monument nacional al qual per llei estan afectes, no sent de rebut de cap manera que ningú es burli d'aquesta manera d'una resolució judicial tan neta, raonable i justa».