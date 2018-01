JxCat defensa que l'acord amb ERC pressuposa el suport a Puigdemont

JxCat va defensar ahir que l'acord amb ERC «és molt clar» i suposa que els diputats republicans donin suport a la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat contradient la versió d'ERC, que sosté que no s'han compromès a investir Puigdemont. «No entendríem que no fos d'aquesta manera, ERC està amb la restitució de les institucions, em sembla que donar suport vol dir donar suport», va defensar la diputada de JxCat Elsa Artadi des de la sala de premsa del Parlament.



D'altra banda, Artadi va explicar que sol·licitaran a la mesa del Parlament que els tres diputats de JxCat a Brussel·les (Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Lluís Puig) puguin delegar el seu vot i va argumentar que no ho van fer per a la sessió constitutiva d'ahir perquè no hagués de prendre la decisió la mesa d'edat.



Artadi va defensar que hi ha un acord entre JxCat i ERC, fet públic dimarts, per «portar Puigdemont a la investidura» i va afegir que s'està treballant amb la CUP per poder assolir la majoria necessària. En aquest sentit, va afirmar que JxCat té la confiança que en deu dies es pugui celebrar el debat d'investidura de Puigdemont. «ERC està per la restitució de les institucions i em sembla que donar suport vol dir donar suport», va reblar Artadi. Tot i així, va admetre que encara no s'ha decidit la manera a través de la qual s'investiria Puigdemont a distància. «Estem treballant amb els instruments que permet el reglament per decidir quina és la fórmula i també estem treballant sobre el pla de Govern, i hi ha un compromís d'ERC de donar suport a la proposta de president de la Generalitat», va explicar.



Artadi també va recordar que els informes dels lletrats del Parlament, contraris a una investidura a distància, afirmen que és la mesa o el ple qui decideix de quina manera s'aplica el reglament.



D'altra banda, Carles Puigdemont està disposat a tornar a Catalunya «el minut mateix» que les autoritats espanyoles li donin les garanties suficients que no serà detingut quan creui la frontera, segons va assegurar el portaveu de Puigdemont, Joan Maria Piqué, en una entrevista a la cadena britànica BBC.