El misteri del vot en blanc quePP i PSC neguen haver dipositat

? El diputat d'ERC Roger Tor-rent va ser triat president del Parlament amb 65 vots a favor, en imposar-se al candidat de Cs, José María Espejo-Saavedra, que en va obtenir 56. Hi va haver 9 abstencions. El càrrec es va haver de votar dues vegades, ja que, en la primera votació, Torrent no va obtenir la majoria absoluta. En la segon votació només calia majoria simple. Espejo-Saavedra va tenir 56 vots, no els 57 previstos de Cs, PSC i PP; vuit abstencions van ser dels comuns, i la novena abstenció, d'un diputat no identificat desmarcat del seu grup. Tant PP com PSC (especialment, Ramon Espadaler) van negar que el vot en blanc sobrevingut provingués dels seus grups. O algú va mentir o hi va haver una fuga d'un vot de Ciutadans.