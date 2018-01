Rivera demana tornar a aplicar el 155 si el nou Govern vol «trencar» la Constitució

El president de Cs, Albert Rivera, ha apostat perquè es torni a aplicar l'article 155 de la Constitució si el nou Govern no compleix la llei. "Espero que el futur Govern torni a la llei i no sigui necessari aplicar-lo, però si algú intentés tornar a trencar la Constitució, evidentment s'ha d'aplicat la constitució", ha afirmat en declaracions als periodistes des de la fira Internacional de Turisme Fitur.

D'altra banda, ha replicat al PP que en comptes de donar les culpes "al món mundial" facin autocrítica sobre el fet que hagin obtingut a Catalunya els pitjors resultats electorals de la història. Rivera ha atribuït les crítiques dels populars al fet que Cs no hagi facilitat que el PPC tingui grup parlamentari propi al "nerviosisme i l'estupefacció". "Nosaltres no canviem cromos ni escons. Que no s'equivoquin d'enemic", ha conclòs el líder del partit taronja.

Davant les crítiques del PP i de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, Rivera ha replicat que "lamentablement Cs ha guanyat les eleccions a Catalunya i que el PP ha quedat últim obtenint els pitjors resultats de la història". En aquest sentit, ha considerat que els populars s'haurien de preguntar què han fet malament en lloc de "donar les culpes als periodistes, a Cs i als votants".

Rivera ha assegurat que faran el possible per tal que el PPC tingui un subgrup dins del grup mixt que compartiran amb la CUP i ha vinculat les crítiques dels populars al "nerviosisme i a la falta de projecte". "Que no s'equivoquin d'enemic. Els votants del PPC, els que els hi queden a Catalunya, estan més convençuts que Cs és un aliat i no de pensar que ERC és conciliadora. No pots a la vida quan comets un error carregar les culpes al món mundial", ha afegit.

Després que Podem hagi anunciat que registrarà al Congrés una proposició de llei per demanar que se celebri un debat sobre l'estat de la nació espanyola, Rivera ha explicat que Cs també demanarà que es convoqui aquest debat en la pròxima reunió de la mesa de la cambra baixa. Segons Rivera, si en algun moment s'ha de celebrar és ara, "després del repte separatista i amb molts reptes per davant".

Pel que fa al turisme, Rivera ha lamentat que el "desafiament separatista" hagi perjudicat "greument" el turisme i ha alertat d'episodis de "turisme-fòbia" per part dels "antisistema".