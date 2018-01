Torrent: «Si Puigdemont és el candidat haurem de veure com s'afronta la investidura»

El nou president del Parlament, Roger Torrent, ha iniciat el seu mandat amb la vista posada en la sessió d'investidura. Així ho ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dijous al matí, on s'ha compromès a fer "el més ràpid possible" la tradicional ronda de contactes amb els líders polítics dels grups parlamentaris i partits per veure si pot proposar un candidat i fixar la data del debat d'investidura.

A més, ha explicat que si acaba sent Carles Puigdemont (JxCat) el presidenciable que suscita més consens "haurem de parlar i veure com s'afronta la investidura", donat que el candidat està a Brussel·les i vol intentar ser escollit sense ser present al Parlament. Amb tot, Torrent ha volgut fer una crida als diputats i els partits perquè tinguin en compte a l'hora de tractar aqueta qüestió que "s'ha de respectar la institució i els mandats democràtics i de les urnes". En una altra entrevista a Rac1, Torrent ha dit que té la intenció de tancar tots els contactes amb els grups "entre avui i demà" per tal d'apuntar un candidat i engegar el calendari cap a la investidura.

Tot i assenyalar que la investidura a distància s'haurà de tractar si Puigdemont acaba sent el candidat amb més suports entre els grups, Torrent no s'ha volgut mullar sobre les possibilitats que això obre. "De moment no entraré en casuístiques ni situacions eventuals. Correspon a la Mesa prendre aquestes decisions, que és un òrgan col·legiat. Pas a pas anirem afrontant totes les situacions que es donin, i es debatran on toca, que és la Mesa del Parlament", s'ha limitat a dir a Catalunya Ràdio.

En aquest mateix sentit, s'ha mostrat conscient que els lletrats del Parlament van fer un informe desaconsellant la investidura no presencial per considerar que no s'adequa al reglament de la cambra, però també ha recordat que el criteri definitiu no el marquen els serveis jurídics sinó els òrgans polítics. "Els lletrats fan la seva feina, la que han de fer, que és fer la interpretació de les normes. Però òbviament hi ha decisions que són polítiques i que les han de prendre la Mesa i el president", ha dit. De la mateixa manera, tampoc s'ha volgut pronunciar sobre si és partidari o no d'autoritzar la delegació del vot dels diputats que estan presos o dels que estan a Brussel·les per garantir el seu dret a participar en el ple. "Veurem en propers plens si se sol·liciten aquetes delegacions de vot. Si es demana, la Mesa, que és un òrgan col·legiat, prendrà la decisió que cregui oportuna", ha comentat de nou.

En una vessant més política, des de Rac1, Torrent ha considerat que des de la pressa de possessió dels membres de la Mesa, "l'article 155 no forma part del paisatge del Parlament", però ha avisat que "fins que no hi hagi un Govern, el 155 estarà en vigor a Catalunya des de la Generalitat".

Després d'escoltar com la CUP criticava el seu discurs de dimecres per no fer esment a l'1-O, Roger Torrent ha volgut recordar que ell, com a diputat de l'anterior legislatura va fer "tot el possible perquè es pogués materialitzar l'1-O". "Per tant, jo vinc d'aquí, tots venim d'aquí. I ens sentim orgullosos del que va fer la ciutadania. I demanem que es tinguin en compte tots els mandats, els de les urnes en unes eleccions al Parlament però també el de l'1-O. Demano respecte al posicionament majoritari dels ciutadans del país i el que intentaré és cosir la societat i també que es respecti el que els catalans volen", ha sentenciat.

Per últim, a l'entrevista a Catalunya Ràdio, ha fet una defensa aferrissada del seu paper com a president "de tots els 135 diputats del Parlament" i, per tant, de la seva postura per sobre de les ideologies. Així, tot i afirmar de nou que no pensa "renunciar mai a les conviccions polítiques" independentistes i d'esquerres, Torrent ha remarcat que "primer hi ha els principis democràtics" i el "respecte a tothom i a la pluralitat".