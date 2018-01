VÍDEO | Detenen un jove de 18 anys per una brutal agressió al metro de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts un jove de 18 anys per agredir un home a l'estació de Navas de Barcelona el passat 10 de gener causant-li una fractura de pelvis, un traumatisme cranioencefàlic i ferides a la cella i al cap que van requerir diversos punts de sutura. Els fets van ser enregistrats per una càmera de seguretat i es veu com el detingut, aleshores menor d'edat, i la víctima van baixar a les quatre de la matinada a l'estació de la línia 1 i ja es barallaven entre ells. En un moment determinat, l'agressor va propinar diversos cops al cap amb un cinturó a la víctima i va quedar inconscient a terra a l'andana. El detingut, junt amb dos amics seus, el van fer caure escales vall des del vestíbul amb una empenta quan intentava fugir. Ja a terra i inconscient, l´agressor va seguir agredint-lo amb fortes puntades de peu al cap i a la cara i va marxar del lloc dels fets.





Pocs minuts després, els serveis mèdics van assistir el jove agredit després de ser alertats pel Centre de Seguretat i Protecció Civil de Metro. L´home es recupera favorablement de les lesions que va patir.Els Mossos van iniciar una investigació per identificar i detenir l'autor dels fets. De fet, les imatges enregistrades per les càmeres de videovigilància instal·lades a tota la xarxa de suburbà va ser determinant. Els agents treballen amb la hipòtesis que l´agressió es va produir després que l´agressor i la víctima mantinguessin una discussió a l´interior d´un vagó del metro que va continuar a l´exterior del comboi i que va acabar amb l´agressió. El jove agredit no va ser víctima de cap robatori.El detingut, acusat dels delictes d´homicidi dolós en grau de temptativa i de lesions, va passar a disposició de Fiscalia de Menors i el Fiscal va decretar el seu ingrés a un centre per a joves. La investigació continua oberta per tal d´identificar els joves que acompanyaven l´agressor en el moment dels fets.