Alerta per àntrax en un edifici del Govern a Brussel·les

Les dependències de la secretaria d'Estat d'Immigració belga van ser desallotjades al migdia per un avís d'àntrax. El portaveu del secretari d'estat, Theo Francken, va confirmar que una carta adreçada al polèmic Francken amb «pols i una bala» va arribar a la seu oficial, fet pel qual la policia va evacuar el personal i la residència del primer ministre, Charles Michel (que es troba just al davant), per raons de seguretat. Els bombers i protecció civil van acudir per analitzar la pols i determinar la naturalesa de l'amenaça.

Francken, una de les figures de l'N-VA, el partit nacionalista flamenc que és la primera força del país, és també un dels polítics més controvertits, i va generar polèmica per obrir la porta a la concessió d'asil a Carles Puigdemont.