La Audiència Nacional rebutja el recurs de Sandro Rosell i el manté a la presó

L'Audiència Nacional ha tornat a denegar la llibertat de l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell. El tribunal ha rebutjat el recurs d'apel·lació de Rosell en el qual sol·licitava sortir de la presó, on es troba des del passat 25 de maig per la seva presumpta implicació en el blanqueig de comissions il·lícites dels drets de la selecció brasilera de futbol. El tribunal considera que existeix un "altíssim risc de fuga" ja que movia les seves influències per aconseguir un "refugi blindat" a l'estranger per a un conegut, a Tailàndia o Dubai, segons es desprèn d'una conversa mantinguda el 16 d'abril de l'any passat entre Rosell i Ricardo Texeira, expresident de la Confederació Brasilera de Futbol.

En l'acta, els magistrats de la Secció Tercera de la Sala Penal rebutgen el recurs de Rosell en què al·legava que la pròpia Sala havia indicat en una interlocutòria anterior -en què ja se li va denegar la llibertat- "que les objeccions al recurs es podrien haver vist minorades amb un oferiment econòmic que afermi la responsabilitat plena del recurrent". Per això, havia sol·licitat la seva llibertat sota fiança de 400.000 euros.

En relació al risc de destrucció de proves, Rosell al·legava que no pot ser utilitzat per al manteniment de la mesura cautelar ja que han transcorregut en excés els sis mesos màxims previstos a la llei.

En l'acta, els magistrats confirmen la presó acordada per la jutge instructora Carmen Lamela i responen al recurs assenyalant que "si haguessin considerat que la mesura fos excessiva i pogués pal·liar-se amb la prestació d'una fiança, així ho haguessin acordat". "Que es constati que ni tan sols s'havia fet un oferiment econòmic no significa que se li estigui indicant que ho verifiqui, únicament es constava pel tribunal la falta de cooperació, col·laboració i disposició de l'encausat a l'acció de la justícia", afirma el tribunal, que afegeix que l'acusat tampoc havia facilitat la investigació indicant els negocis, testaferros i empreses opacs no descoberts encara.

Per a la Sala, una fiança de 400.000 euros no minimitzaria el "altíssim risc de fugida" de qui, segons consta acreditat en actuacions, "ha estat movent les seves influències per aconseguir un refugi blindat a l'extradició a Tailàndia o a Dubai per a un conegut", com s'infereix, diuen els magistrats, de la conversa mantinguda per Rosell el 16 d'abril de l'any passat, amb Ricardo Texeira, expresident de la Confederació Brasilera de Futbol, considerat per la policia com un dels autors del blanqueig d'aquest procediment i en parador desconegut en l'actualitat.

La Sala conclou que "no existeix mesura alternativa, fora de la presó provisional incondicional, que pugui conjurar el risc de fugida d'una persona amb aquesta possibilitat de contactes a l'estranger, en països sense tractat d'extradició amb Espanya, que s'enfronta a una pena mínima de 10 anys de presó i fins a 18 anys" i que, a més, subratllen els magistrats, s'infereix que manté a l'estranger sota empreses pantalla i testaferros un gran potencial econòmic. En aquest sentit, conclouen, "la mesura és necessària, proporcionada i insubstituïble per una altra menys greu".