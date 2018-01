Contactes La CUP, a Torrent: «Reconeixem la plena legitimitat de Puigdemont»

El cap de llista de la CUP, Carles Riera, va traslladar ahir al nou president del Parlament, Roger Torrent, que no presentaran cap candidat a la presidència de la Generalitat i que reconeixen la «plena legitimitat» de Carles Puigdemont per ser el primer candidat a ser investit. El líder del PSC, Miquel Iceta, va traslladar a Torrent que seria un «gravíssim error» investir Puigdemont. El líder de CatenComú, Xavier Domènech, va demanar-li que no permeti una «investidura inviable» de Puigdemont. Les trobades es van tancar amb el PP.